Les coques: el deliciós Sant Joan que se celebra a mossegades

Més enllà de petards i fogueres, Sant Joan és dolç i se celebra a queixalades. Sobretot a Sabadell, una ciutat privilegiada per la qualitat de les pastisseries i forns tradicionals. Aquests dies, els mestres artesans dormen poc, alguns 3 o 4 hores, per preparar el miler de coques que els sabadellencs passaran a comprar, especialment durant el cap de setmana i dilluns i dimarts que ve. L’esforç tindrà recompensa. Cada any l’estampa es repeteix: cues i més cues a davant de pastisseries.
“Una setmana abans de Sant Joan ja hem començat a vendre força coques. De fet, n’oferim tot l’any, tot i que els dies estrella són Dijous Gras i Sant Joan”, comenta Anna Carreras, del forn Carreras, obert el 1932, un dels millors establiments on anar-ne a buscar és una garantia d’acabar triomfant la revetlla de Sant Joan. Ja tenen l’aparador ben ple. Un altre dels forns emblemàtics de la ciutat on no fallaràs és l’Art Bo, on ja preparen el compte enrere per al desembarcament de coques de tota mena de gustos. I al Forn Portell, el mestre artesà Pere seguirà la recepta de sempre: “Bons ingredients, artesania i afecte”. Els tres forns treballen sota el consens innegociable de tenir proveïdors que els abasteixen amb ingredients de primera qualitat.
Un gust per a cadascú: la clàssica
Les coques més petites acostumen a costar 23 euros, com a mínim, i es poden enfilar depenent de la quantitat. N’hi ha de tota mena, per a tots els gustos.
La clàssica té una base flonja de brioix, amb forma ovalada i pigada de fruita confitada. A sobre, pinyons i sucre perlat. La de tota la vida, vaja. Es prepara amb ous, aigua, mantega i anís, a més de farina, sal i sucre.
De brioix, n’abunden amb tota mena d’ingredients: llardons, crema, coco, crema d’ametlles, xocolata i cabells d’àngel.
Pasta de full
La de pasta de fulls i llardons s’assembla a la de Dijous Gras, però en aquest cas te la menges amb calça curta. De pasta de full també en trobem amb crema i xocolata pel damunt.
Que no et donin gat per llebre
No tenen res a veure les coques dels forns tradicionals amb les industrials que venen la majoria de supermercats. Les coques artesanes es fan amb ingredients més frescos, sense conservants, i prioritzen la qualitat per sobre de la quantitat, tot i que el volum de feina és altíssim. Per això els forners s’hi posen a les onze de la nit, tenint en compte que no deixen de fer pa i brioixeria del dia a dia. Les coques industrials, en canvi, han d’aguantar més temps abans de consumir-se, per això incorporen additius. A part, és un procés accelerat que acostuma a optimitzar costos, per la qual cosa els aliments són de pitjor qualitat.