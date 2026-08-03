Quan l'empatia es converteix en la millor eina per 'obrir-se al món': "Costa que les persones amb autisme creïn vincles i ho hem aconseguit"

"Quan una persona amb autisme sent que la respectes, que no l'estàs forçant, es crea un vincle molt fort", i aquesta és la premissa que segueixen a 'Obrir-se al Món', amb l'empatia com a valor principal. Així ho explica el seu president, Francesc Pellicer, que fa una crida a la societat: "cal deixar enrere els prejudicis, tenir paciència i escoltar abans de jutjar, perquè aquesta neurodivergència és una manera diferent d'entendre i viure el món. Potser un gest que a tu et pot semblar estrany, és una manera que té aquella persona de canalitzar el que li passa en aquell moment".
L'associació va néixer l'any 2010 després de molts esforços per crear un espai segur per a les persones amb Trastorn de l'Espectre Autista i les seves famílies, i des d'aleshores no ha parat de créixer, fins al punt que la seu al carrer Turina, ja se'ls ha quedat petita. "Tenim 48 famílies ateses, una trentena en llista d'espera i volem donar resposta a aquesta demanda", reivindica. "L'autisme és molt complex i costa trobar entitats que ofereixin serveis tan especialitzats com el nostre”.
Precisament, un d'aquests serveis és el casal d'estiu, que forma part del programa municipal 'Fem Vacances'. L'agenda durant aquests mesos ha estat molt atapeïda, amb les activitats a l'aire lliure com a principal reclam. "Intentem que sigui molt dinàmic: anem a la platja de Caldetes, a la piscina de Sant Feliu del Racó i als Gorgs de Riells del Fai. Divendres toca l'activitat 'molona' i hem anat al Tibidabo o al parc aquàtic. Fa anys, això era impensable per al perfil dels participants que teníem", admet Pellicer.
"Aquest és el primer estiu que hem pogut fer activitats amb els 21 participants junts. Per nosaltres és una fita molt important", com també un reflex de la cohesió que han aconseguit crear amb el temps. "Tradicionalment, costa que les persones amb TEA creïn vincles i nosaltres hem aconseguit que els grans cuidin els petits, cosa molt poc habitual", aplaudeix el president.
Tot plegat no seria possible sense la ràtio amb què treballen: nou educadores. Una d’elles, la Marta, que viu el seu segon any i està amb el grup mitjà, el de les ‘Baldufes’. "Molts d’ells són no-verbals, així que has d'observar-los, entendre com es comuniquen i estar molt pendent dels seus senyals. Has de tenir molta iniciativa: proposar jocs, implicar-t'hi i jugar amb ells”, explica la professional. Formar part d’’Obrir-se al Món’ “li ha canviat la vida”. "Sempre dic que, igual que per a ells és una oportunitat de fer sortides i viure experiències, per a mi també”.
Però, per arribar a aquest punt de sinergies s’ha fet una feina de molts anys. "Tenim nois i noies que van començar amb cinc anys i ara ja en tenen vint. Quan veus les fotos t'adones de tot el camí recorregut", s'emociona el Francesc que ens presenta l'Ariadna. Ara té setze anys, però va al casal des dels quatre. "Fem moltes activitats, de tot. El que més m'agrada és fer manualitats", narra la jove que també és una gran aficionada als jocs d'aigua (i si pot esquitxar als companys millor que millor). "Em porto superbé amb tothom i amb les educadores", somriu mentre ensenya una de les creacions que ha fet, un collaret de colors.
Un altre dels adolescents que ha crescut de la mà de l’entitat és el Jorge, que té disset anys. "Vaig començar a venir amb vuit i m'han ajudat molt. He millorat en la forma de comunicar-me, he après a relaxar-me quan estic nerviós i a tractar millor a la gent", admet el jove, que s'ho va passar molt bé el dia que van anar al Tibidabo, especialment "per la caiguda lliure". En el seu cas, també fa activitats durant el curs. "Els dimarts tinc teràpia amb gossos i divendres diferents iniciatives a fora". L'Ian, el Cristian, el Gianfranco o l'Adrián ja s'han convertit en els seus grans amics.
En definitiva, la particularitat de l’associació és complexa però senzilla alhora. "Els veiem com a persones que tenen TEA, però per davant de tot són persones, per tant, valorem el seu entorn i el que necessita cadascú”.
Què és el 'Fem Vacances'?
El programa 'Fem Vacances', s’articula entre l’Ajuntament i entitats de la ciutat, com Obrir-se al Món. Ofereix casals, viatges i colònies adreçats a persones amb diversitat funcional. D’aquesta manera, es brinda als participants una oportunitat perquè puguin prendre part en propostes de lleure específiques, tot facilitant la conciliació a les famílies.
L'aportació municipal és de 125.000 euros, que es distribueixen entre 8 ens per tal que aquests puguin portar a terme les seves propostes. La idea és reduir el sobrecost que les famílies afronten per aquestes activitats específiques respecte de les propostes de lleure de caràcter ordinari. En aquesta edició, el 'Fem Vacances' compta amb activitats organitzades per l'AMPA CEEE Francesc Bellapart, Andi Down Sabadell, Arteneu, Associació Viu-la, Fundació Privada Atendis, Fundació Privada AVAN, Grandalla, a més d'Obrir-se al món.
La regidora d’Acció Social, Laura Pineda, afirma que “el dret al lleure també és un dret de les persones amb discapacitat i que el programa garanteix activitats adaptades i de qualitat, però també ofereix una resposta imprescindible a moltes famílies, generant espais de respir".