Salut retarda la vacunació contra la grip i posa el focus en els docents: "Aquest curs ho he agafat tot"

La campanya de vacunació contra la grip i la covid començarà aquest any més tard del previst. El Departament de Salut ha fixat l'inici per al 5 d'octubre després que l'Organització Mundial de la Salut (OMS) hagi recomanat actualitzar les tres soques de la vacuna antigripal, una decisió que ha provocat retards en la producció de les dosis a escala internacional.
L'endarreriment modifica el calendari habitual de la campanya, tot i que no compromet les cites amb reserva. De fet, les agendes ja s'han obert perquè les persones incloses en els primers grups prioritaris puguin programar la vacunació per als primers dies d'octubre. S'adreça a les persones que viuen en residències, els majors de 80 anys, les embarassades i els infants d'entre sis i 59 mesos. El 26 d'octubre serà el torn de la resta de la població diana, especialment els majors de 60 anys. A partir del 16 de novembre, els equips d'atenció primària també vacunaran sense cita prèvia en les franges que estableixi cada centre.
La novetat: els mestres, entre els col·lectius prioritaris
Una de les principals novetats de la campanya és que Salut impulsarà actuacions específiques per incrementar la vacunació entre els docents. L'executiu considera que es tracta d'un col·lectiu especialment exposat perquè els infants són els principals transmissors del virus de la grip i admet que fins ara els docents havien quedat en un segon pla en les estratègies de promoció vacunal, com va exposa en roda de premsa el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández.
La docent de Sabadell Maria Salas assegura que el contacte diari amb els alumnes, especialment amb els més petits, fa que els contagis siguin habituals. "Aquest any he estat a primer de Primària i ho he agafat tot", explica. Durant el curs assegura haver passat la grip, episodis de gastroenteritis i també conjuntivitis; una situació compartida per moltes altres companyes de professió.
Segons Salas, el risc és més elevat a les primeres etapes educatives perquè els infants encara desenvolupen la seva immunitat i el contacte físic és constant. "Com més petits són, més virus agafen i més fàcil és que els transmetin", resumeix. La mestra també apunta que una de les situacions que més contribueix a la propagació dels virus és que alguns alumnes assisteixen a classe malalts. Recorda que els protocols recomanen que els infants amb febre, vòmits o diarrea no vagin a l'escola fins que hagin passat almenys 24 hores sense símptomes. Tanmateix, els mestres adverteixen que no sempre es compleix i demanen corresponsabilitat a les famílies: "Moltes vegades els nens arriben a l'aula malalts i això acaba provocant contagis entre els companys i treballadors", afirma. El professorat sovint és qui detecta els primers símptomes durant la jornada escolar i ha de contactar amb les famílies perquè vagin a recollir els infants.
Més d'1,5 milions de vacunes de la grip l'any passat
En el balanç de la temporada anterior, el Departament de Salut destaca que es van administrar 1.524.442 vacunes contra la grip, 112.517 més que l'any anterior, fet que va permetre revertir la tendència descendent registrada els dos últims anys. En canvi, la vacunació contra la covid va continuar disminuint lleugerament, amb 934.309 dosis administrades. Salut mantindrà enguany la vacunació conjunta contra la grip i la covid per a les persones majors de 60 anys.