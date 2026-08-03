Les places de Llívia i Montellà estrenen noves àrees de joc

Les noves àrees de joc de les places de Llívia i Montellà, al barri de la Roureda, ja estan obertes després de la finalització de les obres de remodelació. Les actuacions formen part del projecte municipal de renovació de deu places i zones de joc de Sabadell, amb un pressupost global de 2,2 milions d'euros.
Les dues places s'han concebut amb usos diferenciats. L'àrea de joc de la plaça de Llívia està destinada principalment als infants més petits, mentre que la de la plaça de Montellà incorpora elements orientats a nens i nenes de més edat.
A la plaça de Llívia, la superfície destinada al joc s'ha ampliat respecte de l'anterior. Entre els nous elements hi ha una estructura amb forma de balena, un vaixell balancejant, un pop i una estructura multijoc inspirada en la temàtica dels pirates. També s'hi han instal·lat jocs adaptats perquè puguin ser utilitzats per infants amb diferents capacitats. A la plaça de Montellà s'ha habilitat una nova àrea de joc de més de 230 metres quadrats. L'espai incorpora una estructura amb forma de mantis i altres elements de joc accessibles.
Les obres també han inclòs la plantació de més d'una desena d'arbres i nova vegetació entre les dues places, la renovació dels espais verds, la restauració del mobiliari urbà i la creació de zones d'estada.
Aquestes actuacions formen part del programa de renovació de deu espais de joc de la ciutat. Segons ha informat l'Ajuntament, els treballs també han finalitzat a les places de Gernika, a Can Llong, i de Quebec. Paral·lelament, continuen les obres al parc de Can Gambús, així com a les places de Joan Corominas, Castelao i Creu Alta. La plaça de Magdalena Calonge serà el següent espai on està previst iniciar els treballs de remodelació.