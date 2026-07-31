ARA A PORTADA
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Sabadell Nou dispositiu policial a Ca n'Oriac en el marc del pla Kanpai amb tres detinguts, dues entrades i 37 identificats Redacció
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Sabadell Dos multireincidents amb nombrosos antecedents acaben detinguts en un control rutinari a la plaça d'Espanya Redacció
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Sabadell Una nova generació de policies a Sabadell: "No hem de fer por. Abans de fotre un cop amb una destral, tenim la mediació" Albert Acín Serra
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Sabadell Antonio Carballo, cap territorial del SEM: "Si no hi ha cap recurs a 10 o 15 minuts, no tenim problemes a mobilitzar l'helicòpter on faci falta" Sergi Gonzàlez Reginaldo
Qui farà d'alcalde accidental durant les vacances de Farrés?
Sabadell
Aquests són els tres representants que assumiran l'alcaldia durant el mes d'agost