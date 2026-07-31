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Qui farà d'alcalde accidental durant les vacances de Farrés?

Sabadell

Aquests són els tres representants que assumiran l'alcaldia durant el mes d'agost

  • Els alcaldes accidentals -
Publicat el 31 de juliol de 2026 a les 12:54
Actualitzat el 31 de juliol de 2026 a les 13:04

Durant el mes d'agost, els tinents d'alcaldessa que exerciran l’alcaldia accidental seran Eloi Cortés, Mar Molina i Adrián Hernández en les següents dates: 

- De l’1 al 9 d’agost, ambdós inclosos, el 1r tinent d’alcaldessa de l'Àrea de Presidència i Serveis a les Persones, Eloi Cortés Serra.

  • Eloi Cortés en un acte

- Del 10 al 16 d’agost, ambdós inclosos, la 3a tinenta d’alcaldessa de l'Àrea d’Espai Urbà, Acció Territorial i Participació, Mar Molina García.

  • Mar Molina fent d'alcaldessa accidental 

- Del 17 al 23 d’agost, ambdós inclosos, el 4t tinent d’alcaldessa de l'Àrea d’Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat, Adrian Hernández Moyano.

  • Hernández al ple 

 

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