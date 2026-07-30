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Busquen un jove desaparegut dimecres a Sabadell

Sabadell

Els Mossos han fet una crida a la col·laboració ciutadana

  • El 112, visible en un cotxe dels Mossos
Publicat el 30 de juliol de 2026 a les 15:41
Actualitzat el 30 de juliol de 2026 a les 16:25

Els Mossos d'Esquadra han engegat el dispositiu de recerca per trobar el Rafael, un jove de 30 anys que va desaparèixer dimecres a Sabadell. La policia catalana ha demanat col·laboració ciutadana per recopilar pistes que portin fins al seu parador. El desaparegut és veí de la ciutat i hauria marxat de casa durant la tarda de dimecres. Des de llavors, no se'n tenen més detalls. Segons descriuen en una publicació a les xarxes, el jove portava una gorra negra, samarreta de màniga curta negra, pantalons curts i sabatilles esportives negres. Com sempre, en aquests casos, des del cos de seguretat demanen avisar al 112 en cas de tenir cap informació al respecte. 

 

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