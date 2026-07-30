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Sabadell reforça el manteniment dels espais verds amb equips de cap de setmana

Sabadell

Vuit professionals distribuïts en quatre equips actuen els dissabtes i diumenges per atendre incidències i fer tasques de conservació als parcs i jardins.

Publicat el 30 de juliol de 2026 a les 11:32

L'Ajuntament de Sabadell ha incorporat equips de jardineria que treballen els dissabtes i diumenges amb l'objectiu de reforçar el manteniment dels espais verds i atendre incidències que es produeixin durant el cap de setmana.

El dispositiu està format per vuit professionals distribuïts en quatre equips, que actuen en diferents sectors de la ciutat, especialment als principals parcs i jardins situats al llarg de l'eix nord-sud. Les seves funcions inclouen tant la resolució d'incidències urgents, com ara la retirada de branques caigudes, com tasques ordinàries de manteniment.

A més dels treballs de jardineria, els equips també duen a terme petites actuacions de conservació, com treballs de pintura o de paleteria en elements de l'espai públic.

Durant les darreres setmanes, el servei ha intervingut en diferents punts de la ciutat. Entre les actuacions realitzades hi ha la pintura de bancs a la plaça de la Nova Creu i a la plaça dels Tallarets, treballs de paleteria a la plaça Picasso, el desbrossament i desherbat de parterres situats al costat del Llac de les Lletres i de l'espai de les Cordetes, així com el reg i la reposició de flors a les jardineres del carrer del Portal de la Floresta, al barri de Can Deu.

Segons el consistori, aquest reforç permet donar continuïtat a les tasques de manteniment durant els set dies de la setmana, amb l'objectiu

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