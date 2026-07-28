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El Centre Cívic de Ca n'Oriac tindrà una font d'aigua després de les queixes dels usuaris

Sabadell

Des de la pandèmia de la covid-19, les màquines expenedores de begudes es van retirar

  • Una noia a una font de Sabadell -
  • El Centre Cívic de Ca n'Oriac -
Publicat el 28 de juliol de 2026 a les 18:01
Actualitzat el 28 de juliol de 2026 a les 18:02

Entitats i usuaris que fan ús habitual del Centre Cívic de Ca n'Oriac fa temps que reclamen poder disposar d'aigua potable a l'equipament. Des de la pandèmia de la covid-19, les màquines expenedores de begudes es van retirar i, segons denuncien, no s'han tornat a instal·lar ni tampoc s'ha habilitat cap alternativa perquè els usuaris puguin beure aigua. La situació ha generat malestar, especialment entre els col·lectius que utilitzen diàriament el centre. Tant l'Associació de Veïns de Ca n'Oriac com l'entitat de la Gent Gran asseguren que han demanat la instal·lació, com a mínim, d'una font d'aigua potable. "Amb aquesta calor no es pot ni beure aigua. Una font no val tants diners i seria molt útil, tant per a la gent gran com per a les famílies que venen amb infants", assenyala Palmira Gabernet, des de l'associació de veïns. Segons expliquen, també han presentat una incidència al consistori, però fins ara no havien rebut resposta.

L'Ajuntament de Sabadell ha confirmat ara que està treballant perquè s'instal·li una font d'aigua a la sala on antigament hi havia les màquines expenedores. L'objectiu és que la puguin utilitzar tant els treballadors de l'equipament com totes les persones usuàries del centre cívic. La futura instal·lació donarà resposta a una reivindicació compartida per les entitats del barri, que consideren essencial que un equipament públic disposi d'un punt d'aigua potable, especialment durant els mesos d'estiu i en un espai on es desenvolupen activitats per a persones grans, infants i veïns de totes les edats.

 

  • El Centre Cívic de Ca n`Oriac

 

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