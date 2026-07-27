Tomben la moció de la Crida per recuperar la masia de Can Llong i donar-li un ús comunitari

La moció de la Crida per Sabadell per impulsar el projecte Can Llong Viu a través de la recuperació de la masia de Can Llong ha estat rebutjada al ple municipal. La proposta ha rebut els vots en contra del PSC i Vox, l’abstenció del PP i Junts, i els vots favorables de la Crida, ERC, Sabadell En Comú Podem i el regidor no adscrit.
El portaveu de la Crida, Oriol Rifer, ha defensat que Can Llong és un barri que “ha crescut amb pocs serveis, especialment per a infants i joves”. Ha plantejat recuperar la masia i el seu entorn tot “obrint la porta a decidir amb el veïnat quina finalitat ha de tenir”. També ha reivindicat el valor patrimonial de l’edifici i ha assegurat que cal “utilitzar l’oportunitat que el patrimoni ens brinda per millorar la qualitat del barri”.
Alejandra Sandoval, de Sabadell En Comú Podem, i Santi Valls, d’ERC, hi han donat suport. Valls ha afirmat que “no només es tracta de rehabilitar, sinó també de donar-hi vida amb la comunitat” i ha advertit que “si protegim sobre el paper, però després fem que es degradin, no serveix de res”. Sandoval, per la seva banda, ha recordat que Can Llong continua sent “un barri infradotat” malgrat el seu creixement.
En canvi, les regidores Katia Botta, de Junts, i Cuca Santos, del PP, han considerat que primer cal conèixer l’estat real de la masia i el cost de la rehabilitació. “Compartim la voluntat de preservar el patrimoni, però considerem que abans de definir els usos de la masia cal conèixer les necessitats reals del barri i la viabilitat del projecte”, ha defensat Botta. “L’immoble està en ruïnes fruit de dècades d’abandonament”, ha recriminat als governs dels últims anys Santos. Per la seva banda, César Gil, de Vox, ha assegurat que la recuperació seria “gairebé forense” i ha qüestionat si “compensa el cost per motius històrics”. “Són quatre pedres”, ha resumit.
En nom del govern municipal, la regidora del Districte 4, Sílvia García, ha argumentat que la moció plantejava usos “sense tenir en compte les necessitats ni la viabilitat” i ha apuntat que, per la seva proximitat al CAP Can Llong, la masia podria reservar-se per a una futura ampliació dels serveis sanitaris.
En la rèplica, la Crida ha lamentat que els grups que finalment hi han votat en contra no hagin presentat “cap esmena” durant els dos mesos en què la moció ha estat sobre la taula. De fet, la proposta s’havia de dur al ple passat, però la formació va decidir reprogramar-la per seguir-la treballant.
Abans de la votació, el ple s’ha hagut d’interrompre temporalment quan un grup de persones afins als impulsors de la moció han llegit un manifest des del públic en què criticava la política del govern municipal respecte al patrimoni i els equipaments del barri.