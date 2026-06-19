La Crida vol destinar la masia de Can Llong als joves

La Crida per Sabadell defensarà al ple de juny, dilluns dia 22, una moció per rehabilitar la masia de Can Llong i convertir-la en una extensió del centre cívic del barri, amb serveis i activitats adreçades als joves. La formació alternativa considera que el Govern hauria de prioritzar la rehabilitació del patrimoni municipal, com és el cas de la masia i, alhora, esprémer les fórmules perquè el que és de titularitat privada també tingui futur.
El portaveu de la Crida, Oriol Rifer, assegura que el plantejament que fan vol “donar resposta a la necessitat de serveis que té el barri”. En el cas de la masia de Can Llong, proposen iniciar un procés per definir els usos que podria tenir, que aposten per vincular-los amb el lleure i l’oci juvenils, així com amb l’educació no formal. Asseguren que la proposta l’han compartit amb associacions de veïns i entitats de Can Llong i que preveuen fer-la pública perquè “tots els veïns diguin la seva”.
Rehabilitar i donar ús al patrimoni
La Crida reclama que el govern de la ciutat rehabiliti i defineixi usos que reverteixin en el municipi en els diferents edificis protegits de propietat de l’Ajuntament que estan buits i en mal estat, com la masia de Can Llong, però també la de Can Rull, Can Borrell, els molins d’en Torrella i d’en Font o la Maternitat, entre altres. El regidor Guillem Fuster ha tornat a instar el Govern, com ja va fer fa un any en una altra moció– a dur a terme una rehabilitació “de caràcter urgent” i definir els usos de les propietats municipals. Respecte a les que són de titularitat privada, assenyala que “l’administració local i la Generalitat tenen prou recursos per sancionar, si cal, i acompanyar-los [els propietaris]” en la recuperació d'aquests immobles.
L’edil també ha fet referència a dos exemples que segons la formació “demostren aquesta desídia” que denuncien envers el patrimoni com són la casa Homedes (privada) del carrer de la Rosa i la casa del carrer de Sant Antoni 31-33 (de la Generalitat), que va patir un despreniment de façana l’abril passat.