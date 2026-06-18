Tota la temporada en un partit: el CE Sabadell, a una victòria de tocar el cel

Una última batalla per poder tocar el cel. Ara sí, tot acaba aquest divendres. Una temporada per al record, que ha deixat grans moments i que es troba a només 90 minuts (o 120) de finalitzar definitivament, sigui amb una alegria o amb la tristesa d'haver-se quedat a tocar del premi gros. El Centre d’Esports rep el Zamora (21 h, en directe a Movistar Plus, LaLiga Plus, Football Club i Esport3) en la tornada de la final per l’ascens a Segona en una Nova Creu Alta que es vestirà de gala, amb un ple a vessar, per empènyer l’equip cap a un repte majúscul: remuntar el gol de desavantatge del duel d'anada.
"L'equip està il·lusionat i amb moltes ganes i fam. La capacitat d'autoexigència l'hem mantingut fins a l'últim dia. El sentiment és de voler gaudir de cada instant fins al final perquè hem tingut el plaer de compartir moltes estones amb gent que respectem i ens estimem enormement. La nostra convicció ve de dues bandes, de la identitat i competitivitat que hem mostrat tot l'any i perquè juguem a casa. Ens sentim molt forts i sabem des del primer dia els hem sentit molt a prop. Això ens encoratja i ens fa creure en les nostres possibilitats", afirma Ferran Costa.
Tothom disponible per al duel
El Sabadell necessita una victòria. Tan fàcil i a la vegada tan difícil com això. Segurament, tots hauríem signat arribar a l’últim partit de la temporada sabent que guanyar a casa et dona l’ascens. Un triomf per un gol en el temps reglamentari portaria el partit a la pròrroga, que a la seva finalització donaria l'ascens als arlequinats si es manté o s'amplia la diferència en el marcador. "Nosaltres estarem molt concentrats a fer la nostra feina com toca. Tenim molt clar que això no és una festa i que no podem pensar o imaginar el que ens agradaria que passés. Hem de viure el partit acció a acció, sabent que no hi ha res més. Dissabte no existeix, només ens importa cada minut i cada jugada del partit. Ho hem de viure amb el cap fred i el cor calent, entenent les fases i moments del duel", analitza Costa.
Tots els jugadors estaran disponibles, segons ha confirmat el tècnic en roda de premsa. "Aquest vestidor està ple d'indestructibles. Està tothom perfecte i amb ganes que arribi el partit i deixar-se l'ànima per aquest escut", diu. Els futbolistes com Joel Priego, Carlos García o Kaiser, que arrossegaven molèsties en l'anterior duel, entraran en convocatòria, igual que Agustín Coscia, que torna després de complir sanció.
L’estadi presentarà un aspecte immillorable, amb tots els seients ocupats: dotze mil persones i tota una ciutat empenyent l’equip cap al triomf. "Si des d'abans que comenci el partit tots estem ocupats perquè el que tenim al costat doni el seu 100% i vagi succeint el que volem, es generarà una atmosfera que ens farà anar volant. Nosaltres ens buidarem al camp i sabem que la gent també donarà el millor. Hem demostrat de què som capaços quan estem units", assegura. Les penyes organitzen una gran rebuda des de la 18:20 a l'Hotel Sabadell, on es concentraran els jugadors, omplint d'arlequinats el camí per l'avinguda de Lluís Companys fins a l'estadi, on l'arribada està prevista cap a les 19 h.
Cinquè millor visitant del grup 1
Al davant estarà un Zamora que ja va demostrar a l’anada les seves armes. Un equip amb capacitat de jugar directe i que no té problemes per defensar a camp propi quan toca. "No sé quines intencions portaran ells, però sí que sabem les seves característiques. Han fet una gran temporada i són un gran equip, amb jugadors experimentats i s'han guanyat estar en aquesta final per l'ascens. Els respectem profundament, però sabem quin partit volem fer. Juguem a casa, volem guanyar i sentim que podem guanyar. Perquè això passi haurem de fer un partit excel·lent en tots els aspectes, i això intentarem", explica l'entrenador arlequinat.
El conjunt dirigit per Óscar Cano va ser el cinquè millor visitant del seu grup amb set victòries, cinc empats i set derrotes. Van tancar la competició amb una ensopegada contra l’Arenas, però abans acumulaven cinc partits sense perdre consecutius a domicili. En el play-off, l’únic antecedent com a visitants és la derrota per 2-0 davant del Villarreal ‘B’ en la semifinal al Mini Estadi. El granadí ha assegurat en roda de premsa que "sortirem a guanyar".
Dispositiu especial d'aparcament i transport
Davant l'alta afluència, l'Ajuntament i el Centre d'Esports han tornat activat el pla de mobilitat dels últims partits a la Nova Creu Alta, amb mesures especials de transport i aparcament. Per als que es desplacin en cotxe, s’habilitaran de manera excepcional espais d’estacionament gratuït i hi haurà un dispositiu específic de trànsit i seguretat.
Aquests espais se situaran al Club Natació Sabadell del carrer de Sarajevo, al Club Tennis Sabadell, a l’avinguda de Rafael Casanova amb el carrer de Prat de la Riba i, a banda, hi haurà disponibles altres espais d’estacionament habituals propers a la Nova Creu Alta com al carrer de Dublín, a l’entorn del camp de futbol municipal de Can Rull i als carrers de Sarajevo i Budapest.
A més, pel que fa al transport públic, i com a reforç del servei habitual, s’habilitaran tres autobusos de la xarxa de transport urbà que, abans que acabi el partit, ja estaran situats als voltants de l’estadi, a l’avinguda de Lluís Companys. Aquests vehicles realitzaran els itineraris en direcció sud de les línies L4, L5 i L8. D'altra banda, es reforçarà la presència de la Policia Municipal, que regularà el trànsit a l’entorn de l’estadi i facilitarà els accessos als diferents espais d’aparcament. També es comptarà amb el suport de controladors a les bosses d’estacionament, que orientaran els conductors i facilitaran l’entrada i sortida dels vehicles.