Óscar Sanz i Yanis Rahmani, doble presentació al CE Sabadell: "Tenim molta fam"

Entre amistós i amistós, el Centre d'Esports ha aprofitat per presentar dues de les noves cares d'aquesta temporada: Yanis Rahmani i Óscar Sanz. Tots dos ja han disputat un bon grapat de minuts aquesta pretemporada i es presumeixen peces importants en els esquemes de Ferran Costa per a la 26-27 a la Lliga Hypermotion.
Rahmani, per una banda, arriba procedent del Cartagena on va fer sis gols en la segona volta a la Primera Federació. Anteriorment, havia passat per equips com Málaga, Almería o Eibar i compta amb més de 150 partits a la Segona Divisió. "Puc aportar la meva experiència en la categoria a l'equip, la calma i tranquil·litat amb la pilota que et donen els anys de trajectòria. Vaig tenir una conversa llarga amb el Ferran i el Lucas i em van convèncer les seves ganes de créixer amb fam i ambició. Estic molt identificat amb els valors que em van transmetre. Per mi és una bona oportunitat i penso que és el millor pas en la meva carrera", afirma el francès d'origen algerià.
Fins al moment, l'atacant està jugant gairebé com a referència, tot i que durant la seva trajectòria ha actuat molt més com a extrem. "Sempre he jugat a la banda, però també m'he caracteritzat per la meva capacitat d'arribar a zones de rematada. El Ferran ja em va dir que em veia en aquesta zona. Ja l'any passat acabava en moltes situacions com a segon davanter i és una posició que conec i m'agrada", reconeix. "Encara m'estic adaptant una mica al que vol l'equip i la forma de treballar, però l'acollida ha estat molt bona. Només puc dir coses bones fins al moment", afegeix.
D'altra banda, Óscar Sanz debutarà a la Segona Divisió amb el Centre d'Esports, després de quedar-se a les portes de pujar en dues ocasions. "M'he quedat diverses vegades a tocar de l'ascens i esportivament crec que era el pas lògic fer aquest salt. No ho vaig poder aconseguir amb el Nàstic i estic molt agraït per l'oportunitat que m'ha donat el club de jugar al futbol professional. Estic amb ganes de tornar la confiança dins el camp", diu. El de Sant Sadurní d'Anoia va tenir molt clar que volia formar part del projecte arlequinat. "Em sento molt identificat amb l'equip i la forma de treballar del grup. Poder jugar al futbol professional a prop de casa i amb un entrenador com el Ferran, que el conec des que era cadet, era una opció immillorable per a mi", admet.
Tot i que ha desenvolupat tota la seva trajectòria com a migcampista, en la pretemporada ha actuat com a central dretà en línia de tres. "Quan va sortir la possibilitat de venir, ja em van dir que per característiques em veien com a central. M'estic adaptant encara a l'estil de joc de l'equip i estic preparat pel que em demani el cos tècnic", explica. "Encara em falten conceptes per adquirir, però continuen jugadors com Bonaldo, Kaiser o Genar i m'estan ajudant molt. L'adaptació i relació amb tothom és molt bona. Estic amb ganes de poder sumar i créixer amb l'equip", assegura.