Rubén Martínez es retira i formarà part de l'estructura esportiva del CE Sabadell: "Mai hauria imaginat tot el que he viscut"

L''avi' del vestidor del Centre d'Esports Sabadell penja les botes amb 36 anys. Després de dues temporades i dos ascensos com a arlequinat, Rubén Martínez finalitza la seva carrera com a futbolista d'alt nivell i tanca una trajectòria de gran èxit durant més d'una dècada i mitja.
"Avui és un dia que sabia que havia d'arribar, però durant molts anys m'havia semblat molt llunyà. Vull anunciar que he pres la decisió de finalitzar la meva carrera com a futbolista professional. Si he de resumir la meva trajectòria amb una paraula seria gratitud. Per tot el que he pogut viure i per totes les persones que m'he trobat en aquest camí. Vaig començar com un nen que somniava a ser futbolista i he pogut viure molt més del que imaginava. Si d'alguna cosa em sento orgullós és que sempre ho he donat tot i he intentat ser el més professional possible. M'enduc amics per tota la vida i persones fantàstiques que he conegut gràcies al futbol", ha afirmat, visiblement emocionat, en la roda de premsa en què ha comunicat la decisió, amb la presència de molts dels seus companys fins ara, que han lluït les samarretes dels equips de tota la seva carrera.
Martínez va començar a jugar a futbol a Maó, a la seva illa, Menorca. Molt d'hora va despuntar i va cridar l'atenció del Barça. Va estar a La Masia, al futbol base del Málaga i el salt a categories professionals el va fer amb l'Alicante. Va passar pel filial del Celta, l'Alcoyano, la UE Sant Andreu, el Lorca, el Llagostera i el Melilla en un tram de consolidació a la Segona B, fins a ser un jugador referent de la categoria. L'hivern del 2018 va fitxar per la UD Logroñés, on va aconseguir, el 2020, el seu primer ascens al futbol professional.
Va debutar a Segona Divisió aquell mateix any i, la temporada següent, va marxar a l'Albacete, a Primera Federació. Amb els del Belmonte va tornar a tocar el cel amb un èpic ascens a Riazor davant del Dépor i amb remuntada inclosa en la pròrroga. Va disputar catorze partits a la Hypermotion amb els manxecs, fins que al mercat d'hivern va començar una nova aventura a Grècia, al Lamia, en el pas previ a la seva arribada a Sabadell.
Després d'un any i mig a la lliga hel·lènica, Martínez va acceptar la proposta del Centre d'Esports per ser un dels referents del projecte a Segona Federació. El primer tram de competició va ser irregular i, en el gran final de temporada dels arlequinats, va treure el seu millor futbol, sent clau en l'ascens a la categoria de bronze. En total, va disputar una quarantena de partits entre totes les competicions i va fer vuit gols, incloent-hi dos en el play-off. Aquest últim any, a Primera Federació, va agafar el rol de capità després de la sortida de Sergio Cortés a l'hivern i, tot i que amb menys minuts al terreny de joc, va tornar a ser clau en l'ascens dels arlequinats al futbol professional com a un dels líders del vestidor.
Tanca la seva etapa com a futbolista del Sabadell amb més d'una setantena de partits jugats i quinze gols anotats. "El futbol ha volgut que la meva última etapa com a jugador fos difícilment millorable. Sabeu que quan vaig arribar, ho vaig fer amb ambició i el somni de portar el club al futbol professional. Semblava una bogeria i, dos anys després, aquí som. M'he deixat l'ànima i tanco l'etapa com a un privilegiat. És un enorme privilegi haver estat capità d'aquest club i tot el que hem viscut. No sabeu com d'orgullós estic dels meus companys i tothom que forma part del club per tot el que han aconseguit", ha dit.
El menorquí penja les botes amb una trajectòria immaculada a l'esquena: més d'una desena d'equips, ascensos, descensos i, sobretot, una personalitat afable que l'ha convertit en una figura molt apreciada a totes les places en què ha competit. Rubén Martínez continuarà vinculat al Centre d'Esports com a secretari tècnic de l'estructura esportiva que encapçala Lucas Viale en la temporada de retorn al futbol professional. "Començo una nova etapa amb el Sabadell, que m'ha donat una oportunitat per continuar formant part del club i començar un nou camí a l'àrea esportiva. Afronto aquest repte amb molta il·lusió, ganes de treballar i aprendre des d'una posició diferent. Significa molt per mi poder iniciar aquesta etapa, amb passió, ganes i la il·lusió d'aquell nen que va començar a jugar a futbol. Perquè el futbol m'ho ha donat tot i jo ho he donat tot pel futbol", ha conclòs Martínez.