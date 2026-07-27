La possible data per a la final de la Copa Catalunya entre el CE Sabadell i el Barça Atlètic

Després de moltes incerteses, hipòtesis i possibles dates, la final de la Copa Catalunya entre CE Sabadell i Barça Atlètic està a punt de concretar el dia i lloc per a la seva disputa. Els arlequinats van haver de superar el Ripollet, el Cornellà, el Terrassa i el Nàstic per a classificar-se per al duel decisiu per proclamar campió del torneig i, ara, es veuran les cares amb un filial culer que es va desfer del Camp Joliu i de l'Andorra, en el seu camí fins al partit pel títol.
En un inici, es va plantejar de disputar el duel en el tram final de la temporada passada, però a l'hora de proposar les dates, en un tram de gran concentració de partits i amb tots els objectius en joc, no es va poder arribar a un acord beneficiós per a totes les parts. Semblava que la data seria a l'inici de l'agost, a l'Estadi Johan Cruyff, just abans del debut en lliga del Sabadell, però tampoc va ser possible pel calendari logístic de pretemporada de l'equip blaugrana.
Segons ha pogut saber el Diari de Sabadell, l'acord entre la Federació Catalana de Futbol, el Centre d'Esports Sabadell i el Barça Atlètic és pràcticament total i la idea és que la final de la competició es disputi un cop hagin començat les lligues, concretament dimecres dia 2 de setembre, a partir de les 20:30 h. L'estadi encara s'ha de confirmar, però tot apunta a la Nova Creu Alta, a falta de tancar els últims serrells. L'enfrontament es produiria just després de jugar contra l'Almería i abans de rebre el Córdoba.