Doble podi per al CN Sabadell al Campionat d'Espanya júnior de natació

Balanç molt positiu al CN Sabadell del Campionat d'Espanya júnior d'estiu que s'ha celebrat aquest cap de setmana a les instal·lacions de Can Llong. L'entitat local ha aconseguit sumar deu medalles en la competició i ha estat l'únic club a pujar al podi en les dues categories. De fet, en la masculina els sabadellencs van ser els campions amb 512 punts, un més que el Real Canoe, segon classificat, amb el CN Terrassa tancant el podi (346). En la femenina, el CNS va ser precisament tercer amb 356 punts, per darrere del Getxo Igeriketa Bolue (387) i el CD El Valle (422).
Per a obtenir aquests grans resultats generals, els nedadors locals van haver de dominar nombroses proves durant la competició. En fins a deu ocasions els esportistes del Club van pujar al podi. Pel que fa a les proves masculines, Jordi Carrasco va ser el gran triomfador amb un or en els 50 papallona (24.48) i una plata en els 100 papallona (54.06). També Oriol Gil va ser tercer en els 200 esquena (2:09.74), tot i que els principals èxits van ser en els relleus. En el 4x100 estils, els sabadellencs es van imposar, amb la presència de Carrasco, Alexandre Comas, Cristian Córdoba i Erick Eloyan (3:47.67). D'altra banda, Carrasco, Córdoba, Comas i Siro Juárez van aconseguir dues meritòries segones posicions en el 4x100 i el 4x200 lliure, amb el Canoe guanyant ambdues proves.
En la categoria femenina, les medalles van ser de Natàlia Muñoz, campiona en el 400 i el 800 lliure, amb temps de 4:19.16 i 8:58.44, respectivament. En les proves de relleus, Muñoz, juntament amb Andrea Casamitjana, Ona Terraza i Gemma Romera van signar una plata en el 4x200 lliure. Finalment, en la prova mixta del 4x100, Terraza, Muñoz, Carrasco i Eloyan van ser també segons. Una gran actuació dels nedadors sabadellencs que es continuen consolidant com a referents de la disciplina en totes les categories.