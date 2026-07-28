La promesa sabadellenca del Barça que busca convèncer Hansi Flick aquesta pretemporada

El primer equip del FC Barcelona va viatjar ahir dilluns cap a Birmingham, on realitzarà una estada fins al dia 3 d'agost a les instal·lacions de St. George's Park. El tècnic Hansi Flick ha citat a trenta futbolistes per a aquesta preparació, amb encara baixes importants per la disputa recent del Mundial, però amb la presència d'un sabadellenc: el porter Iker Rodríguez, de només 18 anys.
El futbolista, format en el seu dia al Can Rull RT, ja va ser un dels escollits per iniciar la pretemporada a la ciutat esportiva Joan Gamper i, ara, es troba a la ciutat britànica vivint una de les seves primeres experiències com a membre del primer equip, encara que sigui circumstancialment. Rodríguez completa una nòmina de quatre porters, juntament amb Wojciech Szczesny, Áron Yaakobishvili i Marc-André Ter Stegen, que pròximament hauria de segellar la seva cessió a l'Ajax, segons informacions de diversos mitjans internacionals. Joan Garcia, titular indiscutible sota pals, es troba encara de vacances després d'acabar la seva participació en la copa del món fa poc més d'una setmana.
D'aquesta manera, el sabadellenc comença a ser una opció per a Flick. Des del club blaugrana, Rodríguez sempre ha estat un dels porters amb més potencial de l'obrador i una bona aposta de futur. Segons Mundo Deportivo, la seva renovació està força encaminada i la idea de l'entitat és que pugui disputar una bona quantitat de partits amb el filial del conjunt culer per continuar amb el seu procés de creixement. No obstant això, tot i les informacions sorgides amb anterioritat, apunta el mateix digital que no farà de tercer porter del primer equip la pròxima temporada precisament per aquesta intenció que disputi el màxim nombre de partits possible i evitar coincidències horàries entre ambdós.
El Barça ha disputat aquesta pretemporada un únic amistós fins a la data, davant de l'Europa, en què el meta sabadellenc no va disputar cap minut. Es van repartir les dues parts els veterans Szczesny i Ter Stegen. Divendres, a les 19:45 h, s'enfrontaran al Birmingham. Arribarà el debut de l'Iker Rodríguez amb el primer equip del Barça en aquesta nova cita de pretemporada? Anecdòtic o no, el jove sabadellenc comença a donar les seves primeres passes en l'elit i es consolida com un dels grans projectes de futur del futbol estatal.