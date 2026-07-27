Smatsa gestionarà la neteja i les escombraries de Sabadell tres anys més

Smatsa s’encarregarà de la neteja viària i de la recollida d’escombraries de Sabadell tres anys més. El ple municipal ha prorrogat el contracte del servei aquest dilluns gràcies als vots del govern del PSC, Junts i PP, mentre que la majoria de l’oposició (Crida, ERC, En Comú Podem i el regidor no adscrit) s’hi ha posicionat en contra.
L’executiu “necessita temps” per decidir el futur model de residus. L’alcaldessa, Marta Farrés, vol importar el sistema de Sant Sebastià, on els contenidors són oberts i els veïns s’identifiquen amb una targeta intel·ligent que els permet obtenir descomptes en la taxa de residus. L’Ajuntament ha contractat un estudi extern per valorar les possibilitats d’aquest i altres models. “Per treure el plec de condicions, hem de tenir-ho clar”, ha argumentat.
La neteja viària i la recollida de residus suposa un de cada deu euros del pressupost de l’Ajuntament de Sabadell. Aquest 2026 el servei costarà 28,8 milions d’euros, només per darrere de l’acció social (36,5 milions) i per davant de la policia municipal (19,2 milions) i del manteniment de les escoles (17,2 milions).
La concessió finalitzava el juliol de 2027 i, amb l’actualització, salta a l’any 2030. En Comú Podem ho atribueix a la proximitat amb les eleccions municipals: “Tiren la pilota endavant perquè passi el maig de 2027”, ha afirmat el seu portaveu, Joan Mena. “No calia anar a una pròrroga. La feina s’hauria d’haver fet fa temps”, ha afegit Aurora Murillo, regidora de la Crida. César Gil (Vox) també ha lamentat que l’executiu endarrereixi el debat sobre la gestió de residus “quan ha tingut majoria absolutíssima” per decidir-se aquest mandat.
L’adjudicació, en el Cas Mercuri
El contracte prorrogat es va adjudicar durant el mandat de Manuel Bustos i és una de les peces del cas Mercuri. El jutjat d’instrucció número 1 de Sabadell sospita que Smatsa va guanyar el concurs de manera fraudulenta i, a canvi, va pagar viatges i altres favors a persones vinculades al PSC. La instrucció ja s’ha tancat i el procediment està pendent de judici.
La “judicialització” del contracte invalida qualsevol pròrroga, segons la Crida. “Ja ha omplert la butxaca d’uns i ha estat la porta giratòria d’altres”, ha afirmat Murillo, que creu que s’ha de deixar de “donar peixet a Smatsa”. La plataforma Sabadell Lliure de Corrupció, present a la sala, també ha demanat aturar la renovació d’un contracte “mort i sentenciat”.
L’alcaldessa Farrés ha alertat dels riscos de prendre decisions contra l'empresa, tant a escala jurídica com per la continuïtat del servei de neteja i de recollida de residus. Junts com el PP han coincidit amb el Govern a l’hora de girar full i centrar-se en el nou model. “És una decisió massa important. No es pot improvisar des de posicions merament ideològiques”, ha apuntat la portaveu popular, Cuca Santos. “Hem de mirar al futur”, ha conclòs Lluís Matas (Junts), molt conciliador.