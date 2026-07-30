Txell Ferré: "Hem cuinat la temporada a foc lent i ara volem lluitar per l'or a totes les proves"

París acull les pròximes setmanes la cita més important de la temporada en la natació europea. Des de divendres fins al 16 d'agost, els esports d'aigua (exceptuant el waterpolo) buscaran alçar-se en el tron continental. El tret de sortida el dona l'artística, en un any atípic després de molt volum de competicions en els últims temps, la selecció espanyola tornarà a buscar les medalles en totes les proves de l'Europeu. En la convocatòria d'Andrea Fuentes es manté la manresana del Club Natació Sabadell, Txell Ferré, que tot i la seva joventut ja s'ha consolidat com una de les peces cabdal en les rutines del combinat estatal.
"Estem bastant emocionades amb aquesta competició. Portem tot l'any entrenant i preparant-nos per aquest moment i, sí que hi ha certa intriga, però tenim moltes ganes de fer-ho bé", afirma Ferré. La temporada ha estat molt tranquil·la. Després de diversos anys amb moltes proves importants en el calendari entre Europeus, Mundials, World Cup i Jocs, en el 2026 la seleccionadora ha preferit reservar esforços i preparar-se a consciència per a treure-ho tot a París. "Confiem molt en l'Andrea (Fuentes) i l'equip. Els dos últims anys no hem parat i els dos pròxims també hi haurà bastant volum. Ho hem cuinat a foc lent per no saturar-nos i arribar cansades", diu.
Durant l'any, de fet, l'única posada en escena en competició de la selecció va ser en la prova de la World Cup a Pontevedra de fa uns mesos. Un test i una petita mostra del que han preparat per a l'Europeu. "Tenim dues rutines noves i sí que no les hem fet molt en competició, però hem anat fent exhibicions i cada vegada les sentim més nostres. Hem entrenat moltíssim i estem amb ganes que surtin bé", apunta. "Crec que anàvem amb més incertesa a Pontevedra que ara, perquè no havíem competit en tot l'any i no sabíem tampoc quina acollida tindria. Ara estem amb més confiança, realment", afegeix la jove nedadora.
Txell Ferré nedarà les tres rutines per equips de la selecció espanyola. La competició obrirà foc amb les preliminars dels duets i els solos i la primera prova conjunta serà diumenge (a partir de les 9 h) amb la classificatòria de la rutina lliure, la final serà dilluns 3 (16 h). La rutina tècnica serà dimarts dia 4 d'agost (16 h) i tot plegat es tancarà amb l'acrobàtica, dimecres dia 5 a partir de les 15 h. L'equip espanyol s'ha convertit en un habitual en els podis en l'últim lustre i a París tornarà a lluitar per les medalles.
"Crec que totes pensem a fer medalla en cada prova. Nosaltres tenim l'objectiu de guanyar l'or sempre i anirem a mort per poder-los lluitar", assegura amb ambició. Entre els principals rivals es troba Itàlia i, sobretot, Rússia, que torna a la competició amb l'expectativa de poder tornar a ser referent. "Hi ha una mica d'incertesa amb el que proposaran els rivals, però no ho podem controlar. És el primer any amb l'equip rus en totes les proves i estarem una mica pendents d'elles perquè les hem vist molt poc en els últims temps. Al final, ens hem de centrar a fer la nostra feina sense errades i de la millor manera i la resta és secundari", confirma amb rotunditat. Una nova competició internacional de nivell amb representació del CN Sabadell.