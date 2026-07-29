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Quatre del Sabadell Pickleball Club, convocats amb la selecció espanyola per al Mundial

Esports

La competició arrencarà el pròxim 30 d'agost al Vietnam

  • Ignasi De Rueda (dreta) és un dels escollits per a la cita internacional -
Publicat el 29 de juliol de 2026 a les 13:30

El Sabadell Pickleball Club tornarà a estar molt ben representat a la selecció espanyola en una competició internacional de nivell. Fa uns dies, la RFET va fer oficial la llista de convocats per al Mundial de Vietnam del pròxim mes d'agost amb la presència de quatre palistes del conjunt local, un dels grans referents i impulsors de l'emergent disciplina a tot l'estat. El conjunt dirigit per Esteban Martínez buscarà continuar-se consolidant en el panorama internacional amb una cita mundialista que arrencarà el 30 d'agost i s'allargarà fins al 6 de setembre.

En la convocatòria espanyola, figuren tres jugadors de l'SPC i una jugadora. Els representats sabadellencs a Vietnam seran els habituals Pep Canyadell i Ignasi de Rueda, l'extenista d'origen veneçolà Jhonnatan Medina, un dels millors del món en la disciplina, i també Alícia Roca. Una àmplia i gran presència de palistes del club local en la cita principal de la temporada del pickleball internacional.

La competició es disputarà a les instal·lacions del Tien Son Sport Center & Tuyen Son Sport Complex, a la ciutat de Da Nang, del Vietnam. El torneig comptarà amb la participació de 62 seleccions en la categoria absoluta Open i de 52 en la Sènior. La selecció estatal, que es va proclamar campiona d'Europa a Roma en el 2025, arribarà amb l'objectiu de millorar la seva última participació, l'any passat a Florida, en què van caure als vuitens de final.

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