Retorn als teatres de Sabadell d'Albert Pla, Lluís Villanueva i Jaume Madaula

Vindran de fora, però són molt d’aquí. La temporada teatral de Sabadell estarà plena de cares conegudes de la ciutat. És talent que un dia va marxar i que tornarà a la pròxima temporada als teatres municipals, de setembre a gener, com a protagonistes d’una producció: Albert Pla, Jep Barceló, Lluís Villanueva, Pau Armengol, Rosa Renom, Jaume Madaula i Maria Hinojosa.
Albert Pla, a ‘Hamlet’
El sabadellenc comparteix l’habitació d’hospital 313 amb Peyu en aquest muntatge que es va estrenar al Teatre Coliseum de Barcelona. Té el nom del drama shakespearià, però hi té poc a veure. En aquesta peça teatral hi trobarem “humor imprevisible”, “poètica absurda i emotiva” i “una mirada lúcida i irreverent sobre la vida, la mort i la convivència humana”.
Aquest Hamlet arribarà a la Faràndula el 20 de setembre. És possible que les entrades s’esgotin. Ara mateix, a les primeres files, no en queda cap.
Jep Barceló a ‘Una abella més jove que jo, Feliu Formosa Dixit’
Era estrany que Sabadell no pogués gaudir d’aquest espectacle que ret homenatge al poeta viu més important de la ciutat. Una abella més jove que jo, Feliu Formosa dixit es va estrenar a finals de setembre de 2025 a La Setmana del Llibre en Català. L’actor sabadellenc Jep Barceló i Martina Vilarasau, acompanyats per Joan Alavedra a l’acordió, repassaran flaixos per donar a conèixer l’autor. Molt dels textos són des d’una perspectiva humorística que deixa entreveure la proximitat de Formosa a la Colla de Sabadell i, especialment, a Francesc Trabal. Dolors Vilarasau dirigeix l’espectacle, ideat i amb la selecció de textos de Cesc Prat. Es podrà veure el 23 i 24 de setembre al Teatre Principal.
Lluís Villanueva, a ‘Una idea genial’
Una hora i mitja d’entrades i sortides, corredisses, embolics, canvis de vestuari, esclats de nervis i moltes sorpreses. “És un vodevil infal·lible”, resumia el sabadellenc Lluís Villanueva, que confessa que el que més li ve de gust fer són comèdies. Aquesta, estrenada al Condal, serà un joc de sospites i suplantacions d’identitat. Estarà acompanyat de Xavi Mura, Susanna Garachana i Anna Azcona. Es podrà veure el 4 d’octubre, al Teatre Principal.
Robert, Chapeau!
Els actors Rosa Renom i Jaume Madaula, acompanyats de les cantants Ester Formosa i Maria Hinojosa, de la guitarra d’Adolfo Osta i del piano de Glòria Peig, a més dels vídeos de Rafel Uyà, oferiran un homenatge a Robert Ferrer, el fundador de l’Aliança Francesa, 10 anys després de la seva mort. Entrada gratuïta, el 27 d’octubre a les 19h, al Teatre Principal.
'Lluites i metamorfosis d’una dona', Jaume Madaula
Jaume Madaula i Eva Trancón presenten el canvi “d’una dona destruïda per la societat patriarcal, per la família i fins i tot el seu fill”. Al final, un retrobament li retorna la dignitat. Es podrà veure el 28 de novembre a l’Estruch.