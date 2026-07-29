ARA A PORTADA
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Sabadell Malestar pels ascensors de l'Albada, que no funcionaran fins a setembre Sergi Gonzàlez Reginaldo
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Sabadell El Parc Taulí aconsegueix el circuit més ràpid de Catalunya per tractar els pacients que arriben amb un ictus Sergi Gonzàlez Reginaldo
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Cultura i oci Retorn als teatres de Sabadell d'Albert Pla, Lluís Villanueva i Jaume Madaula Guillem Plans Roca
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Festa Major El govern del PSC elimina el polèmic cartell de Barraques del programa de Festa Major Redacció
Malestar pels ascensors de l'Albada, que no funcionaran fins a setembre
Sabadell
El Taulí fa obres per acabar amb els problemes que han donat els últims mesos, mentre professionals i usuaris denuncien dificultats per accedir a les plantes superiors