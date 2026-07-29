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Malestar pels ascensors de l'Albada, que no funcionaran fins a setembre

Sabadell

El Taulí fa obres per acabar amb els problemes que han donat els últims mesos, mentre professionals i usuaris denuncien dificultats per accedir a les plantes superiors

  • Els ascensors de l'Albada -
Publicat el 29 de juliol de 2026 a les 12:11
Actualitzat el 29 de juliol de 2026 a les 12:15

Les incidències als ascensors de l'edifici Albada del Parc Taulí han tornat a generar malestar entre professionals i usuaris. Amb un dels dos ascensors immers en una reforma integral i l'altre acumulant avaries des de fa mesos, la situació ha obligat el centre a derivar els desplaçaments temporalment als ascensors de l'edifici Centenari.

Segons professionals del bloc, un dels ascensors fa més de mig any que pateix incidències recurrents i diverses persones hi han quedat atrapades durant aquest temps. L'altre elevador, que havia continuat funcionant, també es va acabar espatllant, fet que ha provocat que tots dos quedessin fora de servei al mateix temps. Les mateixes fonts asseguren que l'alternativa habilitada tampoc resol completament el problema: "Els ascensors del Centenari només permeten arribar fins a la segona planta de l'Albada. Això obliga els pacients i familiars que s'han de desplaçar fins a la tercera o la quarta planta a pujar per les escales o bé a ser acompanyats pel personal a través del muntacàrregues d'ús intern".

Tal com ha fet saber l'hospital en un comunicat intern, si el calendari previst es compleix, el primer dels dos ascensors –que serà substituït per un de nou– entrarà en funcionament a finals de setembre. En aquell moment començarà la reforma integral del segon elevador. Fins aleshores, el centre demana comprensió per les molèsties que aquesta situació pugui ocasionar i recorda que ja s'ha col·locat la senyalització necessària perquè professionals i usuaris puguin orientar-se cap als ascensors del Centenari. Fonts de l'hospital atribueixen aquesta situació a la dificultat per trobar peces de recanvi, fet que provoca incidències freqüents.

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