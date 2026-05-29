Queixes per la calor i les avaries a l’Albada: famílies i treballadors denuncien temperatures de fins a 36 graus

Les elevades temperatures registrades aquesta setmana, coincidint amb els dies més calorosos de l’any fins ara, han posat el focus sobre la situació de l’Albada Centre Sociosanitari de l’Hospital Parc Taulí. Familiars de pacients i treballadors del centre denuncien problemes de climatització, temperatures molt altes a les habitacions i diverses incidències de manteniment que, segons expliquen, afecten especialment persones grans i pacients fràgils.
Toñi Álvarez, que té la seva sogra ingressada des de fa tres mesos al centre sociosanitari, assegura que les famílies han hagut de buscar solucions pel seu compte davant la calor. Explica que primer va portar un ventilador petit, però que finalment va haver de dur-ne un de gran perquè "la calor era insuportable". Segons relata, la seva sogra està enllitada i la situació s’agreuja perquè "sua constantment" i no es pot moure del llit.
Álvarez també denuncia que els ascensors del centre han estat fora de servei durant més de dues setmanes. Segons explica, això ha dificultat molt la mobilitat dels pacients i dels familiars, especialment en el cas de persones amb cadira de rodes. "Hi ha gent en estat molt vulnerable que no pot baixar al carrer", lamenta.
Marta Ignacio, delegada de prevenció i treballadora al centre sociosanitari, assegura que el problema "és estructural" i recorda que l’any passat "ja es van registrar incidències similars amb l’aire condicionat". Segons explica, aquest mateix matí s’han arribat a registrar 31 graus a primera hora i temperatures d’entre 36 i 37 graus durant la tarda.
Ignacio afirma que els treballadors han reclamat mesures des de fa temps i assegura que els familiars "porten ventiladors i ampolles d’aigua des de casa" per intentar alleujar la situació dels pacients. També critica que moltes finestres només es poden obrir parcialment per motius de seguretat, fet que "dificulta la ventilació de les habitacions".
Una altra treballadora del centre, apunta que la situació no afecta només la climatització. Segons explica, en les darreres setmanes també hi ha hagut problemes amb ascensors, plagues d’insectes i incidències de manteniment. La treballadora assegura que les temperatures elevades poden afectar especialment els pacients geriàtrics i de cures pal·liatives, que ocupen part de les plantes de l’edifici.
Des del Parc Taulí han explicat que la refredadora "ja està en funcionament" i que el sistema necessita unes hores per recuperar la temperatura de confort a tot l’edifici. Segons la resposta facilitada per l’hospital, equips de manteniment i infermeria estan revisant les habitacions per comprovar l’evolució de la climatització.
Fonts del centre també indiquen que aquests dies el sistema no funcionava al màxim rendiment perquè s’estaven substituint algunes peces defectuoses. L’hospital preveu que el servei pugui funcionar al cent per cent un cop finalitzades aquestes actuacions.