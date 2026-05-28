“Nostra Llar té memòria, el barri no abandona les arrels”

La Festa Major del barri de Nostra Llar de Sabadell aterra aquest cap de setmana amb un programa intens de tres dies que combina esport, cultura popular, música i vida de barri als seus carrers. Del 29 al 31 de maig, el veïnat omplirà espais com el Poliesportiu de Nostra Llar, el Parc de Nostra Llar i els carrers del voltant en una celebració que, segons els organitzadors, és “la més esperada de l’any”.
El president de l’associació de veïns, Humbert Berjano, explica que el principal segell d’identitat de la festa és la forta presència de l’esport. Activitats com el futbol, el patinatge, l’hoquei, la gimnàstica, el pilates, el zumba o el programa Activa’t es converteixen, segons ell, en el fil conductor d’una festa pensada per connectar generacions i reforçar els vincles del barri. Entre les novetats d’aquesta edició destaca la incorporació de dos bancs de fusta, dues alzines i una olivera a l’entrada del barri, una aportació municipa. També s’hi suma la creació d’un mural a càrrec de l’artista Débora Espinosa, que recollirà la memòria i la identitat del barri a través de l’art urbà.
Per al president veïnal, la festa és un punt de trobada intergeneracional. “És el moment de compartir esmorzars, dinars i balls; de retrobar avis, fills i néts; de viure el barri”, resumeix. En aquest sentit, remarca que Nostra Llar conserva un caràcter especial: un barri de memòria, construït amb esforç per les primeres generacions i mantingut viu per les següents. “El motiu i el motor per organitzar una Festa Major sempre són els teus veïns, el teu barri. I Nostra Llar és un barri de gent treballadora que té memòria, que no oblida. Els seus primers veïns, els nostres avis, van haver de fer un esforç enorme per poder viure en aquestes casetes de Cal Garcia, després vam ser nosaltres els que vam continuar vivint i fent barri sense abandonar les nostres arrels”, expressa Berjano.
El programa té activitats per a tots els gustos. Hi haurà propostes familiars com la xocolatada, la festa de l’escuma, gimcanes, inflables i espais infantils, juntament amb una forta presència esportiva amb futbol, hoquei, patinatge, karts, tennis, zumba i exhibicions diverses. La música també hi té un paper central, amb batucades, vermuts musicals, orquestres, DJ, havaneres i concerts a l’aire lliure, així com propostes com Bollywood o country. Tot plegat es complementa amb moments més tradicionals i comunitaris com el pregó, la missa, la paellada popular, el concurs de pastissos o les paradetes veïnals, configurant una festa molt participativa que omple carrers, parc i poliesportiu.
Berjano destaca també que darrere de la festa hi ha un engranatge ampli de col·laboració. L’Ajuntament hi té un paper clau, tant en el suport logístic com en el material necessari —taules, cadires, escenaris, contenidors o dispositius de seguretat—, mentre que diferents serveis com la Policia Municipal, Mobilitat o les ambulàncies garanteixen el desenvolupament dels actes. A això s’hi suma el treball de l’associació i la comissió de festes, amb una quinzena de persones, reforçades aquest any amb voluntaris dedicats a la comunicació i les xarxes socials, així com una vintena llarga de veïns que hi col·laboren de manera puntual.