La plaça de Gernika presenta un aspecte renovat

Les obres de millora de la plaça de Gernika, al barri de Can Llong, ja han acabat. L’Ajuntament celebra que Sabadell guanya, així, un altre refugi climàtic, necessaris a l’estiu i també en dies especialment calorosos com aquesta setmana, en què a Sabadell aquest dimecres el Meteocat va registrar 32,9 ºC a l’estació meteorològica del Parc Agrari.
La renovació de la plaça ha reconfigurat l’espai per adaptar-lo als nous usos, guanyant ombra, vegetació i un nou espai d’estada i trobada a la zona. Segons l’Ajuntament, l’àrea de jocs infantils s’han tret perquè “tenia poca activitat” i ja n’hi ha més a prop, com la del parc de les Aigües –que és al costat– o el d’Odessa, actualment en obres de renovació. Ara, la plaça de Gernika està enfocada al “dia a dia del barri”.
Les obres han inclòs la creació de dos grans parterres amb nova vegetació, la plantació de 13 arbres i la incorporació de nou mobiliari urbà, amb bancs, cadires de fusta i una taula d’escacs amb tamborets. Amb aquests treballs, la plaça guanya noves zones d’ombra i espais més agradables per descansar, trobar-se o passar-hi estona.
Aquestes obres formen part del projecte municipal per renovar 10 places i jocs infantils, amb una inversió total de 2,2 milions d’euros. Les places en què es treballa són: la plaça de Montellà, la plaça de Llívia, el Parc Taulí, la plaça de la Creu Alta, la plaça de Joan Coromines, la plaça de Castelao, el Parc de Can Gambús, la plaça de Quebec i la plaça de Magdalena Calonge.
Què s’hi fa?
En total, es preveu renovar 12.400 metres quadrats d’espai, que es volen fer més verds, accessibles i adaptats als nous hàbits. Dintre d’aquesta iniciativa es preveu plantar un centenar d’arbres nous, renovar paviments i mobiliari, incorporar nous jocs infantils i millorar les zones d’estada.