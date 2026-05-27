Les zones d'aigua es preparen per a la calor: quan obren?

Les zones d'aigua, amb sortidors, fonts i altres elements de joc per als infants, han guanyat presència en l'espai públic de la comarca. Exercint com a refugis climàtics durant els mesos de més calor, són un univers atractiu per a les famílies. A priori, amb menys riscos per als usuaris i sense haver de pagar pel seu ús com sí que passa en equipaments com les piscines municipals. Així, algunes àrees d'aquestes característiques ja estan operatives. Un exemple és a Cerdanyola, que ja té en funcionament els jocs d’aigua del parc de Cordelles i la font lúdica del Parc del Turonet, avançant la data habitual d’obertura per tal que la ciutadania es pugui refrescar.
Cerdanyola
Els horaris de funcionament dels Jocs d'aigua seran:
Fins al 7 de juny
- De dilluns a divendres: de 15 a 20 h
- Els caps de setmana: de 10 a 14 i de 15 a 20 h
Del 8 de juny al 6 de setembre
- Cada dia de 10 a 14 h i de 15 a 20 h
La zona compta amb personal de seguretat i lavabos per als usuaris, amb l’objectiu de millorar l’experiència i garantir un ús adequat de l’espai. La instal·lació del parc de Cordelles, inaugurada l’estiu del 2020 arran d'una proposta del Consell d’Infants i Adolescents de Cerdanyola, s’ha consolidat com un dels punts de trobada estiuencs de la ciutat. Els jocs utilitzen un sistema de recirculació d’aigua que permet mantenir el consum al mínim i afavorir l’eficiència hídrica. A més, l’aigua es desinfecta mitjançant tecnologia ultraviolada, garantint-ne el bon estat. La canalla pot activar els jocs mitjançant un botó i el cicle d’aigua té una durada aproximada de quatre minuts. L’Ajuntament recorda la importància de fer un ús responsable i cívic d’aquest espai públic, tant per part dels infants com dels adults acompanyants.
Castellar
Un altre dels emplaçaments preferits a la rodalia vallesana és l'àrea de jocs d'aigua de la Balena, a la plaça de Catalunya de Castellar. L'indret viu aquest divendres la inauguració amb música en directe, a més de l'habitual servei de bar. Serà a partir de les sis, donant el tret de sortida a una temporada d'estiu que espera tornar a aplegar veïns de diferents localitats. La instal·lació, que funciona amb un sistema de recirculació de l’aigua, obrirà de dilluns a diumenge, de 10 a 14 h i de 16 a 20 h. L’accés es farà per la zona de la terrassa del bar i l’aforament de l’espai d’aigua estarà limitat a 200 persones. El mobiliari i l'entorn s'ha sotmès a tasques de reparació i millora. Del 22 de juny al 31 de juliol les entitats adherides al projecte Un Estiu Enriquit compartiran l'espai amb altres usuaris durant el matí.
Sabadell
Més enllà de les fonts del passeig de la Plaça Major, que ja remullen les criatures, a Sabadell una de les opcions passa pel parc de les Aigües. Tal com precisen des del consistori, les instal·lacions funcionaran des del mes de juny fins al mes de setembre, de dilluns a diumenge. L'horari és de 10 a 20 hores.
Sentmenat
A Sentmenat, l’Ajuntament va executar l'hivern passat una actuació integral de substitució del paviment del parc d'Aigua, a la plaça de l'1 d'octubre. La intervenció implicava l'ús de material més resistent, estable i adequat per a aquesta mena d’instal·lacions, amb la voluntat de resoldre de manera estructural diferents problemes detectats. Els treballs van finalitzar el 16 de gener. La previsió és engegar el primer cap de setmana de juny. Atenent anys anteriors, l'àrea s'obre de dilluns a divendres, de 10.30 a 14 h i de 15 a 21 h; i dissabtes i diumenges, de 10.30 a 14 h i de 15 a 22 hores.
Santa Perpètua
A Santa Perpètua de Mogoda, els veïns hauran d'esperar una mica més. Segons confirmen fonts municipals, el parc d'Europa obrirà el pròxim 13 de juny. Un cop estigui en marxa, s'hi podrà accedir de dilluns a diumenge, d’11 a 14 hores i de 15.30 a 19 hores