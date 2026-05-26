Un mètode japonès dels anys setanta per crear petits boscos urbans de creixement ràpid adaptats al canvi climàtic

En la seva estratègia per adaptar-se al canvi climàtic i buscar solucions per millorar la qualitat ambiental, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) està impulsant la creació de petits boscos urbans de creixement ràpid. Aquests boscos es basen en el mètode desenvolupat pel botànic japonès Akira Miyawaki als anys setanta. Es tracta d’una tècnica de restauració ecològica que permet crear ecosistemes densos i biodiversos amb un creixement fins a deu vegades més ràpid que el d’un bosc convencional. Tot i que el model s’ha implantat amb èxit en diverses ciutats del centre i nord d’Europa, l’aplicació en regions mediterrànies encara és incipient a causa de factors com la sequera, les onades de calor o la qualitat dels sòls urbans.
Per comprovar l’eficàcia del model en el clima mediterrani, l’AMB està desenvolupant dos projectes pilot en municipis metropolitans, que permetran ajustar aspectes clau com la selecció d’espècies, la densitat de plantació o les necessitats de manteniment. Un dels projectes s'ubicarà al parc del Turonet de Cerdanyola, en el marc del projecte europeu NBS4MED (Nature based solutions for climate resilient Mediterranean cities), finançat pel programa Interreg NEXT MED 2021-2027. Aquest projecte inclou la creació d’un petit bosc urbà vinculat a les activitats educatives del parc, que permetrà fer un seguiment detallat de com evoluciona i generar coneixement transferible a altres municipis.
L'altre projecte pilot es duu a terme a l’avinguda dels Alps de Cornellà de Llobregat, on es crearà un petit bosc urbà en un talús de 250 m². L’actuació, dissenyada per l’estudi MataAlta, combina la restauració ecològica intensiva amb la millora paisatgística i bioclimàtica, amb l’objectiu de generar un espai verd d’alta funcionalitat ambiental i baix manteniment. Aquests projectes pilot permetran avaluar si els petits boscos urbans són una solució viable i reproduïble en el context mediterrani. Es mesuraran els impactes reals en termes de temperatura, biodiversitat o ús social i s’identificaran possibles dificultats, com el consum d’aigua o la supervivència de les espècies plantades.