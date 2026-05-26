Les línies L1, L2 i L3 concentren un de cada tres viatges en autobús i impulsen el creixement rècord de TUS

Els autobusos de Transports Urbans de Sabadell (TUS) va tornar a batre rècords en viatges el 2025 amb 17,7 milions de validacions, un 5,7% més que l’any anterior. La tendència ascendent iniciada el 2022, coincidint amb les bonificacions al transport públic, es manté i consolida un nou màxim històric. En aquest creixement hi tenen un paper clau les línies L1, L2 i L3, que formen l’eix central nord-sud de la xarxa i que ja representen un de cada tres viatges realitzats a la ciutat. L’elevada demanda ha portat TUS a reforçar aquestes rutes amb la incorporació de tres autobusos articulats, amb una capacitat un 40% superior als models estàndard. Mentrestant, veïns d'altres barris reclamen més freqüències o nous recorreguts per ampliar cobertura a zones amb menys demanda.
El 2025, les tres línies més utilitzades han continuat escalant. L1, amb 2,2 milions d’usuaris, manté el lideratge amb un creixement moderat (+1,75%), mentre que L2 protagonitza una pujada notable fins als 1,96 milions de viatges (+3,72%). Així i tot, L3 és la que registra l’augment més alt en termes relatius, amb 1,67 milions d’usuaris (+5,14%). El reforç se suma a l’aposta per una mobilitat més neta: ja circulen set autobusos elèctrics, i entre 2027 i 2028 s’incorporaran 20 nous vehicles híbrids i elèctrics que permetran assolir una flota amb prop del 90% de vehicles de baixes emissions.
Reclamacions a alguns barris: “Més servei, no només on hi ha més demanda”
Tot i les bones dades, el desplegament del servei continua generant noves demandes a diferents barris de Sabadell. Zones amb menor densitat de població o demanda més baixa asseguren "quedar al marge de les millores". Reclamen més freqüències, noves parades o directament la creació de noves línies que els connectin amb altres barris de la ciutat.
Un exemple és el Raval d’Amàlia, que disposa de parada però no hi passa cap autobús de la línia urbana de Sabadell. Reclamen una línia que també els connecti amb el Poblenou i doni més servei a aquest barri i, d'aquesta manera, que s’hi ampliï l’oferta per reduir temps d’espera i millorar la connexió amb altres zones de Sabadell.
Situacions similars es repeteixen a l’entorn de la carretera de Caldes, on veïns com els del Molí d’en Torrella denuncien que els autobusos hi circulen sense fer parada. Allà, aconseguir una línia urbana que doni servei regular s’ha convertit en una prioritat veïnal. Segons expliquen veïns del barri, fa anys que reclamen opcions i han presentat propostes a l’Ajuntament.
Des de la Serra d’en Camaró fa anys que demanen més servei, un barri on hi arriba l’L7. El servei funciona cada mitja hora, i molts veïns opten per caminar fins a la Concòrdia —14 minuts a peu— per agafar altres línies com l’L5 o la L55. En aquest punt, alguns residents reclamen dues millores urgents: augmentar la freqüència de l’L7 i crear una nova parada al carrer Prat de la Riba, a la zona alta del barri, per evitar haver de caminar fins a la carretera de Terrassa.
Al Torrent del Capellà, hi ha connexió d’anada, però no de tornada al punt alt del barri. Veïns fa anys que reclamen que l’autobús també hi passi de tornada cap al Centre, igual que fa quan circula direcció nord. Consideren incoherent que el servei només passi pel carrer de les Hortènsies en un sentit i denuncien que això limita l’ús del transport públic al barri.
D'altra banda, el creixement demogràfic del barri de Can Gambús i la proximitat amb Merinals genera pressió sobre les línies actuals, l’L4 i l’L44. Tot i que la freqüència combinada és d’uns 15 minuts, els veïns consideren que és insuficient en hores punta. Reclamen més freqüències i que l’Ajuntament estudiï nous recorreguts adaptats al desenvolupament urbanístic de la zona i a l’arribada de nous residents.
Bonificacions que consoliden l’ús
L’any 2022, la implantació de les bonificacions en els títols propis del TUS va marcar un punt d’inflexió. Aquell mateix mes es va detectar un salt en la demanda que no ha deixat de créixer. Actualment, els abonaments T-Mes i T-Mes Jove mantenen un descompte del 50%, una mesura que el consistori ha prorrogat fins al 2026 i que continua estimulant l’ús del transport públic.