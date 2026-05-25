Convoquen una manifestació en contra dels nous usos del riu Ripoll

La Plataforma en defensa del riu Ripoll vol aturar la implementació de l’MPG-132 perquè no es puguin instal·lar noves empreses a la zona del riu Ripoll. Ho volen fer per diverses vies: l’administrativa, judicial i social. “Estarem amatents perquè no es pugui dur mai a la pràctica”, tal com han proclamat aquest dilluns en una concentració a la plaça de Sant Roc, davant l’Ajuntament, just després de tractar-se aquest tema al ple municipal del mes de maig.
Principalment, buscaran la nul·litat del pla o mesures cautelars per evitar que es donin llicències d’obres i activitats a les zones en risc d’inundació –les que estan a peu de la llera pràcticament–, com el tram de l’horta Vella, a tocar del pont de la Salut. Un punt que des del Govern de Sabadell fonts municipals remarquen que “si hi hagués risc, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) no hagués fet informes favorables, i alguns d’ells estan emesos després de la Dana de València”.
Un dels portaveus de la plataforma, Joan Carles Sallas, explica que un cop la modificació es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) volen presentar un recurs administratiu. “Hem d’esgotar la via administrativa”, apunta. Un cop s’esgoti la via formal de reclamació a la Generalitat, el següent pas previst serà denunciar el cas al tribunal contenciós administratiu, previ, si fos el cas, a arribar a la justícia ordinària portant el cas, per exemple a la fiscalia perquè l’investigui. Ho faran acompanyats pel mateix equip d’advocats –Insta– amb el qual han lluitat propostes com la de l’intent de Surfcity a la zona de Sant Oleguer.
L’altra via de denúncia per part de la plataforma, que integra entitats com Amics del Ripoll, l’Adenc i el Moviment Veïnal del Sud, és la mobilització social. Així, han convocat una manifestació pel pròxim diumenge 7 de juny, a les 12 h, a la plaça de les Dones del Tèxtil.