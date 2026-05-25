El ple municipal diu 'no' als agents cívics de dia i als serenos de nit que proposava Sabadell en Comú Podem

El ple municipal de Sabadell ha rebutjat aquest dilluns la moció de Sabadell en Comú Podem per impulsar un nou model de seguretat basat en la creació d’agents cívics durant el dia i serenos a la nit. La proposta, centrada en la prevenció, la mediació i la convivència, no ha prosperat després de sumar només els suports de la Crida per Sabadell, ERC i el regidor no adscrit; i la negativa de la resta de grups.
El regidor de la formació, Joan Mena, ha defensat que el debat sobre la seguretat és “un dels debats importants d’aquesta legislatura” i ha insistit que “Sabadell és una ciutat segura”, tot i que ha apuntat dos reptes principals: “la percepció d’inseguretat i la utilització que alguns fan d’aquesta percepció”. Mena ha assegurat que des de l’esquerra no es pot defugir aquest debat i ha reclamat definir un model propi de seguretat. La seva proposta planteja la creació d’un equip estable d’agents cívics i serenos amb funcions “pedagògiques” i de mediació, sense caràcter sancionador, orientats a la convivència als barris, el descans nocturn, l’ús de l’espai públic i la tinença d’animals.
Des del govern municipal, el tinent d’alcaldessa de Seguretat, Adrián Hernández, ha defensat el model actual i ha remarcat que s’han incorporat nous agents policials i que es reforçarà la unitat de proximitat amb les pròximes incorporacions. "Estem ja treballant tots els focus que vostè comentava a la moció", ha dit.
El PP ha rebutjat la proposta. La seva portaveu, Cuca Santos, ha assegurat que existeix “un augment de determinades accions delictives” i ha defensat "una policia de proximitat real." També ha qüestionat la figura dels serenos en determinats entorns, ja que considera que “no tenen formació policial”. Per la seva banda, el portaveu de Junts per Sabadell, Lluís Matas ha demanat equilibrar el debat amb dades i ha recordat mesures ja impulsades pel govern com "l’increment de càmeres de videovigilància i d’efectius policials," tot i admetre que el nombre d’agents per habitant encara és millorable.
Des de la Crida, Oriol Rifer ha defensat la moció com una aposta per la prevenció i la mediació, i ha alertat del risc dels discursos de la por que, segons ha dit, alimenten la crispació i trencament social . "Cal definir perfils i tasques, des del coneixement de territori i la realitat", ha exposat. En la mateixa línia, el regidor d’ERC Santi Valls ha reivindicat un debat “sense demagògia ni discursos de la por” i ha defensat que la seguretat es construeix des de "la confiança entre institucions i ciutadania".