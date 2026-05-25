Cuca Santos (PP) reivindica el seu paper en la creació de nous aparcaments: “Les nostres propostes donen els seus fruits”

Cuca Santos, portaveu del Partit Popular (PP) de Sabadell reivindica el seu paper en l'ampliació de noves places d'aparcament a la ciutat i defensa que la seva política "està donant resultats". La moció presentada pel PP de Sabadell el gener del 2026 sobre l’ampliació de les places d’aparcament, pactada amb el govern del PSC, incloïa mesures provisionals per augmentar l’oferta d’estacionament a tots els barris.
PSC i PP van acordar habilitar noves bosses d’aparcament en solars ara informals i fer un inventari de terrenys públics sense ús previst a mig termini per condicionar-los amb actuacions bàsiques. El govern també es va comprometre a actuar primer als barris amb més dificultats per aparcar, revisar de manera extraordinària els guals i les places de discapacitat atorgades i impulsar un pla de xoc per retirar vehicles abandonats. El model de referència per aquestes habilitacions és el futur aparcament de l’Eix Macià.
Paral·lelament, l’Ajuntament de Sabadell continua avançant en la millora d’espais d’estacionament existents. A principis de 2025, el govern municipal presentava el seu nou pla d'aparcaments per ampliar la superfície disponible per a poder estacionar, amb propostes a diferents barris de la ciutat, entre els quals els espais de Campoamor i Sol i Padrís.
Des de fa uns dies, ja estan en funcionament els aparcaments remodelats d’Agustina d’Aragó i dels Jardins del Sud. Al carrer Agustina d’Aragó, el solar que ja es feia servir per aparcar ha estat ordenat i pavimentat, incorporant un nou sistema de drenatge. Ara hi ha 60 places per a turismes, 2 per a persones amb mobilitat reduïda i 8 per a motocicletes, amb una inversió de 198.742,50 euros. Als Jardins del Sud, entre el mercat de Campoamor i el CAP, s’han habilitat 29 places —dues d’elles adaptades— i dues per a vehicles assistencials, en un espai ara més funcional i integrat amb l’entorn. La intervenció inclou noves zones verdes, una quinzena d’arbres i la previsió d’instal·lar càmeres de seguretat. En aquesta mateixa línia, han començat les obres del futur aparcament de l’Eix Macià, que vol transformar aquest espai en un estacionament més ordenat, segur i integrat amb el Parc de Catalunya.
Amb totes aquestes actuacions, el consistori reafirma el seu objectiu d’ampliar i millorar l’oferta d’aparcament als barris, mentre el PP reivindica que el pacte del gener ha estat clau.