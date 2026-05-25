Habiliten el nou aparcament de Campoamor: “Ens feia falta, costa molt trobar lloc”

29 places noves per aparcar al barri de Campoamor. El solar entre el mercat de Campoamor i el CAP sud s'ha convertit en una nova zona d'aparcament que reobre ara, un cop finalitzades les feines de remodelació que han transformat un espai fins ara utilitzat de manera informal en un aparcament ordenat i urbanitzat. L’actuació ha permès reorganitzar l’espai en superfície, amb un total de 29 places d’estacionament per a cotxes, de les quals 2 estan reservades per a persones amb mobilitat reduïda i 2 més per a vehicles assistencials o ambulàncies.
Els veïns reconeixen que, tot i que l’espai ja s’utilitzava com a aparcament de facto, l’adequació era necessària. “Hi ha molta pressió per aparcar durant els vespres i això es veu encara més agreujat després del tall de l’avinguda d’Espronceda cada dijous de matinada pel mercat ambulant", coincideixen diversos veïns entrevistats pel Diari. "Els dimecres a la tarda aparcar és una odissea, i això ajuda, tot i que tampoc ens salva els mobles”, coincideixen. En la mateixa línia, Montse Muniente, presidenta de l’associació de veïns, valora positivament la intervenció: “La inversió al sud és molt important i estem satisfets, bàsicament perquè abans es feia servir com a aparcament però hi havia sots al terra i no era apte; ara és molt digne i necessari”.
Tot i això, no totes les opinions són igualment optimistes. Alguns residents consideren que les 29 places són insuficients davant la demanda existent i reclamen estudiar alternatives per ampliar l’oferta d’estacionament a la zona. “Cal buscar més opcions, al barri cada cop hi ha més cotxes i els edificis són sense pàrquing”, resumeixen algunes veus del barri.
A més de l’ordenació de l’aparcament, el projecte ha incorporat noves zones verdes i la plantació d’una quinzena d’arbres, en el marc d’una intervenció que també preveu una futura instal·lació de càmeres de seguretat, un element que han reclamat veïns en nombroses ocasions a aquest punt del barri. Aquesta actuació s’integra dins d’un pla més ampli de millora urbana al sud de la ciutat, amb una inversió global superior als 5,2 milions d’euros.