El Parc Taulí avança cap a la reforma integral del Servei d’Urgències, una actuació estratègica valorada en 14 milions d’euros que ha de transformar completament l’atenció urgent a l’hospital fins a finals de 2028 i resoldre actuals carències.
El projecte ha incorporat ara un canvi rellevant: els mòduls provisionals exteriors ja no serviran directament per atendre els pacients amb urgències lleus –com s'havia planificat en un inici–, sinó que acolliran temporalment l’Hospital de Dia i les consultes externes de Malalties Infeccioses. Aquest moviment permetrà que els espais que actualment ocupen aquests serveis dins l’hospital es destinin als pacients menys greus que arribin a Urgències. Els que presenten, per exemple, molèsties lleus, processos banals o situacions que sovint podrien resoldre’s en un CAP o en un CUAP.
El responsable d’Economia i Infraestructures del Parc Taulí, Francesc Luque, explica que durant la revisió del projecte es va detectar aquesta alternativa “més eficient des del punt de vista assistencial". "L'Hospital de Dia funciona en horari diürn, de manera que els mòduls quedaran tancats durant la nit. Això permet que els circuits de pacients d'Urgències quedin dins de l’hospital i la gent no hagi de sortir fora”, afegeix.
Els terminis dels pròxims mesos, i altres obres
La previsió actual és que l’activitat al mòdul exterior comenci el setembre vinent. Estan ja ubicats al pàrquing de treballadors del Taulí. I, en paral·lel, està previst que les obres principals del Servei d’Urgències comencin a l’octubre.
El trasllat d’Infeccioses serà temporal. La idea definitiva del Parc Taulí és ubicar aquest servei a la segona planta de l’edifici Santa Fe, que també es reformarà dins el pla director d’espais de l’hospital. Aquesta actuació està prevista per al segon semestre del 2027. Segons Luque, el nou espai de Malalties Infeccioses serà “més confortable, amb més llum natural i millors condicions per als pacients". També permetrà créixer en consultoris i places hospitalàries, davant l’augment d’activitat que ha experimentat el servei en els darrers anys, apunta el responsable.
"Serà una de les Urgències més grans de Catalunya"
La reforma integral d’Urgències vol adaptar el servei a la pressió assistencial actual i millorar els circuits interns. Un dels principals canvis serà la separació total entre les urgències pediàtriques i les d’adults. “Tindrem una pediatria totalment desvinculada d’adults, entrades diferenciades, sales d'espera propies”, explica Luque. El projecte també preveu més boxes, nous espais de salut mental i una reorganització reduir la saturació habitual dels passadissos.
Amb les ampliacions executades els últims anys i la reforma prevista fins al 2028, el servei arribarà a prop dels 5.000 metres quadrats. “Quedarà una de les Urgències més grans de Catalunya”, assegura Luque. Més enllà, el Taulí continua treballant amb la mirada posada en la caserna de la Guàrdia Civil, un espai que permetria concentrar consultes externes. "En els últims deu anys, s'haurà renovat gairebé tot el Taulí a nivell d'infraestructura", conclou.