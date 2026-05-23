La Festa dels GPPs reivindica una segona oportunitat pels gossos estigmatitzats

"Hem dedicat aquesta festa a ells, perquè la gent vegi que són gossos no perillosos, sinó igualment perfectes i amorosos com qualsevol altre". Així s’expressava aquest dissabte al matí Claudia Matheja, responsable de la Lliga Protectora d’Animals de Sabadell, durant la celebració de la 3a Festa dels 'gossos potencialment perillosos' a la plaça Doctor Robert.
L'objectiu d'aquesta inicaitiva és donar visibilitat als gossos estigmatitzats (ja siguin GPPs o gossos de treball) i facilitar que puguin trobar una llar. En aquesta edició també s'ha inclòs un estand informatiu, una botiga solidària, una exposició fotogràfica, un sorteig benèfic i diverses desfilades amb animals adoptables, un dels clàssics de cada any.
Un dels moments més destacats ha estat l’exhibició de la unitat canina K9 de la Policia Municipal de Sabadell. Segons ha explicat Matheja, aquesta activitat responia a una reivindicació de la protectora. "La gent no sap que aquests són gossos de treball. Se’ls queden com a gossos de família i no són gossos de sofà", ha assenyalat. En aquest sentit, ha valorat positivament que els agents hagin mostrat les capacitats d’aquests animals perquè la ciutadania entengui les seves necessitats físiques i mentals.
Després de l’exhibició policial, la protectora ha celebrat una de les desfilades protagonitzades pels GPPs, una activitat pensada per desmuntar prejudicis. "Volem ensenyar que són gossos que poden passejar per la ciutat, que poden estar amb gent i que són afectuosos", ha afirmat la responsable del refugi.
Matheja també ha denunciat les dificultats afegides que afronten aquests animals a l’hora de ser adoptats. "Ens ha omplert les protectores una moda immensa dels últims deu anys i ara els costa molt trobar una casa perquè tenen l’estigma de la llicència, l’assegurança i el morrió", ha lamentat.
Situació crítica amb els gossos de treball
La responsable de la protectora ha aprofitat també la jornada per alertar sobre una problemàtica emergent: l’augment dels abandonaments de gossos de treball, especialment pastors belgues i border collies. "Ara que s'està reduint la situació negativa amb els GPPs, ens estan entrant a la protectora sobretot gossos de treball que necessiten molta activitat", ha explicat.
Segons Matheja, moltes famílies adopten o adquireixen aquests animals sense conèixer-ne les necessitats reals. "La gent veu una camada i pensa que són molt macos, però després els destrossen la casa, estan molt inquiets i acaben a les protectores", ha advertit. Una situació que, segons ha remarcat, és especialment complicada perquè els refugis no poden oferir l’atenció específica i l’estimulació constant que aquests gossos requereixen.
Per això, ha insistit en la necessitat d’informar-se abans de fer el pas. "Sempre és bo deixar-se assessorar abans d’agafar un gos sense conèixer-lo bé", ha recomanat. Entre els aspectes clau, ha destacat disposar de temps, espai i coneixements per educar l’animal."Volen jugar i treballar. A través dels exercicis d’obediència i d’ensinistrament aconsegueixen calmar-se perquè estan fent allò que els agrada", ha afegit.