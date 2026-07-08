La Crida reclama posar fil a l'agulla per rehabilitar i donar ús al patrimoni protegit

La Crida per Sabadell reclama un pla per definir els usos i rehabilitar el patrimoni protegit de la ciutat, concretament, edificis en desús. La formació ha insistit en roda de premsa des del costat del vapor Turull (c. Creueta) que hi ha patrimoni “en una situació realment preocupant. Bona part en runa i amb greus problemes d’habitabilitat" que en condicionen el seu futur, segons el regidor Guillem Fuster, que afirma que "el que fa el govern de la ciutat, a mans del PSC, és desídia i no tenir cap mena d'interès per rehabilitar el patrimoni i col·locar-lo en el punt que es mereix la nostra ciutat a nivell de memòria històrica" amb nous usos. En la roda de premsa, Fuster ha estat acompanyat del regidor i alcaldable Oriol Rifer i la regidora Aurora Murillo, a part d'altres membres de la formació.
Des de la Crida fan referència als casos com les masies de Ca n’Oriac, Can Llong i Can Rull, el vapor Turull, el molí d’en Font i el d’en Torrella, la caserna de la Guàrdia Civil, la casa Grau, la Maternitat, Can Lletget o la Torre d’en Feu per part municipal. De privats, molí d’en Mornau i Can Mimó. De la Generalitat, les cases del carrer de Sant Antoni; del govern espanyol, Correus i, del bisbat, la Torre del Canonge. El juny de l'any passat el ple va rebutjar una moció de la Crida en la mateixa línia –rehabilitar i donar ús al patrimoni–, que la formació no descarta tornar a presentar més endavant per generar el debat corresponent al ple municipal. Fuster ha reclamat que l'Ajuntament pugui fer un mapa de les necessitats d'espai d'entitats de caràcter social, de lleure, educatiu o econòmic, o serveis municipals, i planificar en quins dels llocs ara buits podrien desenvolupar la seva activitat.
La formació ha iniciat una campanya informativa per donar a conèixer aquests espais i les seves propostes, com la de transformar el molí d’en Torrella en una oficina del riu Ripoll, el vapor Turull en un espai verd amb equipament i, fins i tot, habitatge, o recuperar el projecte per la masia de Ca n’Oriac.