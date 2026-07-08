ARA A PORTADA
-
Sabadell Més de 300 famílies de Sabadell en llista d'espera per accedir a una escola bressol municipal Sergi Gonzàlez Reginaldo
-
Sentmenat Els Bombers esperen una jornada "especialment complicada" en l'incendi de Sentmenat Redacció
-
-
Sentmenat Desconfinen cinc de les set urbanitzacions afectades pel foc de Sentmenat Jan Cañadell Puigmartí | Aleix Pujadas Carreras
-
Els Bombers sostenen que el servei a Sabadell està garantit: el parc treballa amb un reforç excepcional
Sabadell
Malgrat que dues dotacions del parc de Sabadell estan mobilitzades a l’incendi de Sentmenat, la cobertura d’emergències a la cituat "continua plenament garantida"