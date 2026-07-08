ARA A PORTADA

Els Bombers sostenen que el servei a Sabadell està garantit: el parc treballa amb un reforç excepcional

Sabadell

Malgrat que dues dotacions del parc de Sabadell estan mobilitzades a l’incendi de Sentmenat, la cobertura d’emergències a la cituat "continua plenament garantida"

  • Una dotació del parc de Bombers de Sabadell, en imatge d'arxiu -
Publicat el 08 de juliol de 2026 a les 16:05
Actualitzat el 08 de juliol de 2026 a les 16:07

El Parc de Bombers de Sabadell opera aquests dies amb un reforç extraordinari de personal per fer front als incendis forestals que afecten Catalunya i garantir el servei Sabadell. El cos assegura que aquesta mesura s'ha activat als parcs professionals per garantir la resposta davant la simultaneïtat d'emergències. Segons la informació facilitada pels Bombers, tots els parcs professionals mantenen coberts els mínims habituals de servei. En el cas de Sabadell, segons fonts del parc de Sabadell, mentre que una guàrdia ordinària compta amb un mínim de vuit bombers, aquest dimarts el parc disposa de deu efectius de guàrdia, dos més dels habituals.  A aquest dispositiu cal sumar-hi els efectius desplaçats a l’incendi forestal de Sentmenat. 

Els Bombers també volen transmetre un missatge de tranquil·litat a la ciutadania. Assegura que el Parc de Bombers de Sabadell “ha estat i continua plenament operatiu”, amb tot el personal disponible i una dotació superior als mínims establerts. A més, recorda que s’ha activat el nivell M2, un protocol que reforça les plantilles dels parcs davant situacions d’alta demanda operativa. Els Bombers subratllen que, malgrat que dues dotacions del parc estan mobilitzades a l’incendi de Sentmenat, la cobertura d’emergències a Sabadell i a la seva àrea d’actuació "continua plenament garantida". 

 

Escull Diari de Sabadell com la teva font preferida de Google

Notícies recomenades