Més de 300 famílies de Sabadell en llista d'espera per accedir a una escola bressol municipal

L’oferta de places a les escoles bressol municipals de Sabadell tornarà a quedar curta de cara al curs 2026-2027. L’Ajuntament ha rebut un total de 1.140 sol·licituds per optar a una de les 805 places vacants disponibles, de manera que 335 famílies han quedat en llista d’espera, de moment. La xarxa municipal disposa d’una capacitat total de 1.237 places, repartides entre la dotzena de centres públics que hi ha. Un cop descomptats els infants que continuen escolaritzats perquè passen de curs, les places que s’han pogut oferir als nous infants són aquestes 805. Normalment, el CEIF El Vapor Buxeda Nou i el CEIF Creu Alta són els equipaments amb més demanda.
Segons les dades municipals, el 97,4% dels infants que han obtingut plaça almenys ho han pogut fer a l’escola escollida com a primera opció.
Una dinàmica que es repeteix cada curs
Les xifres d’enguany són molt similars a les del curs anterior. En aquestes mateixes dates de l’any passat s’havien ofert 796 places vacants i la demanda va superar l’oferta en 340 sol·licituds. Per al curs vinent, per tant, s’han posat a disposició nou places més i la diferència entre places i peticions s’ha reduït lleugerament. Tanmateix, és un problema endèmic a Sabadell que, en menor o major mesura, es repeteix curs rere curs. L’any passat el consistori va incrementar la capacitat de la xarxa amb la incorporació d’un nou grup d’I2 a l’Espronceda, que aporta 20 places, i cinc places addicionals a l’escola bressol Calvet d’Estrella. Aquest increment va permetre reduir la llista d'espera un 13% respecte a fa dos cursos.
Les famílies que no han aconseguit plaça hauran d’esperar: l’Ajuntament està gestionant la llista d’espera per cobrir les vacants que es puguin generar per renúncies o per famílies que finalment no formalitzin la matrícula, així com les sol·licituds presentades fora de termini. Això podria modificar el balanç final del procés d’admissió.