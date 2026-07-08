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FOTOS | Una dona, al Taulí després de bolcar el seu cotxe en un carrer del Centre de Sabadell

Sabadell

La víctima s'hauria despistat i, en conseqüència, hauria bolcat el vehicle

  • Un cotxe bolca al carrer de Garcilaso de Sabadell -
Publicat el 08 de juliol de 2026 a les 10:24
Actualitzat el 08 de juliol de 2026 a les 10:30

Una conductora ha resultat ferida aquest matí després de patir un accident de trànsit al carrer de Garcilaso de Sabadell. L'avís als serveis d'emergència s'ha rebut cap a les 9.10 hores i, segons ha pogut saber el Diari, la dona circulava amb el vehicle quan, per causes que es desconeixen, s'hauria despistat i hauria col·lidit amb un altre cotxe. A conseqüència de l'impacte, el cotxe ha acabat bolcat. La conductora ha quedat atrapada a l'interior del turisme pel cinturó de seguretat, tot i que en tot moment s'ha mantingut conscient i orientada, tal com apunten des del cos de rescat.

Els Bombers han intervingut per alliberar-la de l'habitacle i facilitar-ne l'evacuació, mentre que la Policia Municipal s'ha fet càrrec de la gestió del vehicle accidentat i de les diligències per esclarir les circumstàncies del sinistre. Posteriorment, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) l'ha traslladada a l'Hospital de Sabadell per a una valoració mèdica. L'estat de la víctima no ha transcendit, de moment. 

Fotos de Juanma Peláez

  • Un cotxe bolca al carrer de Garcilaso de Sabadell
  • Un cotxe bolca al carrer de Garcilaso de Sabadell
  • Un cotxe bolca al carrer de Garcilaso de Sabadell
  • Un cotxe bolca al carrer de Garcilaso de Sabadell
  • Un cotxe bolca al carrer de Garcilaso de Sabadell
  • Un cotxe bolca al carrer de Garcilaso de Sabadell
  • Un cotxe bolca al carrer de Garcilaso de Sabadell
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