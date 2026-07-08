ARA A PORTADA
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Sabadell FOTOS | Jordi Gil (ADF): “Sabadell té ara menys efectius perquè els Bombers són a Sentmenat, cal extremar la prudència" Marta Ordóñez
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Sentmenat Els Bombers esperen una jornada "especialment complicada" en l'incendi de Sentmenat Redacció
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Sentmenat Desconfinen cinc de les set urbanitzacions afectades pel foc de Sentmenat Jan Cañadell Puigmartí | Aleix Pujadas Carreras
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FOTOS | Una dona, al Taulí després de bolcar el seu cotxe en un carrer del Centre de Sabadell
Sabadell
La víctima s'hauria despistat i, en conseqüència, hauria bolcat el vehicle