Sabadell En Comú Podem celebra l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat del 2026, que considera "una bona notícia" tant per a la ciutat com per al conjunt del Vallès Occidental. La formació defensa que els comptes reforcen els serveis públics i assegura que l'acord incorpora algunes de les seves principals prioritats, especialment en matèria d'habitatge, mobilitat i educació. El portaveu de la formació, Joan Mena, sosté que, després de diversos exercicis amb els pressupostos prorrogats, Catalunya disposa "d'uns comptes que reforcen els serveis públics i aposten per les prioritats de la ciutadania".
Segons Mena, la negociació ha estat determinant per incrementar els recursos de diverses àrees. "Gràcies a l'acord impulsat pels Comuns, aquests pressupostos fan un pas endavant en polítiques d'habitatge, amb més recursos per ampliar el parc públic, facilitar l'accés al lloguer i combatre l'especulació", assenyala. La mobilitat és un altre dels eixos que la formació destaca dels nous comptes. En aquest sentit, Mena posa en valor l'impuls a l'estudi de viabilitat del tramvia del Vallès, una infraestructura que els Comuns han defensat reiteradament, així com les inversions previstes a Rodalies i al transport interurbà. També recorda la reivindicació de reforçar la freqüència de la línia d'autobús A1, que connecta Sabadell i Barberà del Vallès.
"Facilitar l'accés a l'habitatge i millorar, fer més eficient i atractiu el transport públic són dos dels elements clau per a la competitivitat i la qualitat de vida del Vallès", afirma. En aquest sentit, lamenta que "massa temps de caos a Rodalies han condicionat negativament la vida de milers de catalans i catalanes". Els Comuns també destaquen l'increment dels recursos destinats a educació, amb l'objectiu de reduir desigualtats i ampliar les oportunitats dels infants i els joves. "Hem estat decisius perquè aquests pressupostos tinguin una clara orientació social i transformadora, posant al centre les necessitats reals de la gent de Sabadell, del Vallès i de tot Catalunya", conclou Mena.