ERC defensa els nous pressupostos, però avisa el PSC: "S'han acabat les excuses"

ERC ha reivindicat els nous pressupostos de la Generalitat del 2026 com una oportunitat per consolidar inversions a Sabadell en àmbits com la salut, l'educació, la mobilitat i la protecció social. La ciutat rebrà més de 25 milions d'euros d'inversió de l'executiu català, i des de la formació adverteix que "ara cal garantir-ne l'execució i reclama al PSC que compleixi els compromisos adquirits". La portaveu del grup municipal, Sílvia Renom, assegura que "hem negociat perquè hi hagi més recursos, però també serem els primers a fiscalitzar que aquests diners arribin on han d'arribar.
Des de la formació posen èmfasi, sobretot, en el Pla Clima, que defineixen com "una bona notícia" per fer front a les onades de calor "que han deixat de ser excepcionals". "Adaptar els centres educatius a l'emergència climàtica és una necessitat de salut, de confort i de qualitat educativa", assenyala Renom. Entre les mesures destacades també hi ha el pla per climatitzar un centenar de centres educatius en dos anys, una actuació que inclou l'Institut Miquel Crusafont, l'Institut Escola Industrial i l'Institut Vallès, així com altres centres repartits per la comarca. "El PSC governa a Sabadell, a la Generalitat i a Madrid. Ara ja no valen excuses. Tenen pressupostos", detalla Renom.
Per la seva banda, el diputat d'ERC i exalcalde de Sabadell Juli Fernàndez emmarca aquests comptes en una estratègia de país i insisteix que "els pressupostos no són un xec en blanc al PSC". "El Vallès és un dels motors econòmics de Catalunya i necessita que el pressupost respongui al pes demogràfic i industrial que té", subratlla."Ara s'han acabat les excuses. Volem calendari, execució i resultats", agrega, en la mateixa direcció que Renom. Fernàndez també valora les inversions previstes al conjunt del Vallès Occidental, especialment les destinades al transport, i ha reivindicat la línia orbital ferroviària com una infraestructura clau per connectar les principals ciutats metropolitanes sense haver de passar per Barcelona. "Els trens són l'eina. L'objectiu és construir un país més connectat, més just i més sostenible", conclou.