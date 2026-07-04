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La Roureda viu un dissabte de Festa Major amb una gran participació veïnal

Sabadell

La presidenta de l'Associació de Veïns destaca la implicació de la comissió organitzadora i la bona resposta dels veïns en les primeres activitats del cap de setmana

  • Les activitats infantils de la Festa Major de la Roureda -
  • Les activitats infantils de la Festa Major de la Roureda -
  • Les activitats infantils de la Festa Major de la Roureda -
  • Les activitats infantils de la Festa Major de la Roureda -
  • Les activitats infantils de la Festa Major de la Roureda -
  • Les activitats infantils de la Festa Major de la Roureda -
  • Les activitats infantils de la Festa Major de la Roureda -
  • Les activitats infantils de la Festa Major de la Roureda -
  • Les activitats infantils de la Festa Major de la Roureda -
  • Les activitats infantils de la Festa Major de la Roureda -
Publicat el 04 de juliol de 2026 a les 21:28
Actualitzat el 04 de juliol de 2026 a les 21:29

La Festa Major del barri de la Roureda ha viscut aquest dissabte una de les seves jornades més destacades, amb una programació variada que ha omplert els carrers del barri d'activitats per a totes les edats. Des de primera hora del matí d'aquest dissabte, veïns i veïnes han participat en les diferents propostes organitzades.

La presidenta de l'Associació de Veïns de la Roureda, Maria del Mar Ramírez, ha valorat de forma positiva el desenvolupament de la festa fins ara. "Estem contents de com està anant la Festa Major i de la resposta que hem tingut en les activitats que s'han fet aquest dissabte", ha explicat.

Ramírez també ha volgut recordar la feina que comporta organitzar una festa major de barri: "Hi ha una comissió de festes que no para durant tot l'any, persones col·laboradores i molta feina al darrere. És una tasca que es prepara pràcticament d'un any per l'altre", ha afirmat.

Aquest diumenge continuaran les activitats de la festa amb una última jornada en què destaca el festival de varietats que se celebrarà a la plaça de Llívia a les 18 hores, que posarà el punt final a una nova edició de la Festa Major del barri.

FOTOS DE JUANMA PELÁEZ:

  • Les activitats infantils de la Festa Major de la Roureda
  • Les activitats infantils de la Festa Major de la Roureda
  • Les activitats infantils de la Festa Major de la Roureda
  • Les activitats infantils de la Festa Major de la Roureda
  • Les activitats infantils de la Festa Major de la Roureda
  • Les activitats infantils de la Festa Major de la Roureda
  • Les activitats infantils de la Festa Major de la Roureda
  • Les activitats infantils de la Festa Major de la Roureda
  • Les activitats infantils de la Festa Major de la Roureda
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