"Hem de construir amb el mínim impacte ecològic"

Arquitectes sabadellencs han seguit atentament aquesta setmana el Congrés Mundial d’Arquitectes organitzat per la Unió Internacional d’Arquitectes (UIA) a Barcelona. L’esdeveniment ha remarcat algunes qüestions, com el dret a l’habitatge, que “no és negociable”, tal com han indicat els arquitectes en el manifest final del congrés, i l’impacte de la construcció més enllà de cada ciutat.
L’arquitecta Gemma Blanes Fontan destaca que “hem de ser actius per intentar minimitzar o frenar el canvi climàtic que patim. En la construcció local, hem de tenir en compte l’impacte ambiental, construir edificis amb el mínim impacte ecològic i de despesa energètica”. Ho comparteix l’arquitecte sabadellenc Cesc Bonsfills, que creu que “la sostenibilitat ha de ser el punt de partida del projecte. Parlem de confort climàtic real, orientacions ben pensades, proteccions solars integrades en el llenguatge arquitectònic de l’edifici, ventilació creuada, materials de baixa petjada ecològica i, sobretot, edificis pensats per envellir bé i que necessitin el mínim manteniment energètic”. Qüestions, diu, que “a Sabadell, amb aquests estius cada cop tan durs, això no és una opció estètica, sinó una necessitat funcional”.
Blanes Fontan, del despatx Hem Green Balanced, i Bonsfills (Bonsfills Arquitectura), comparteixen la necessitat d’incentivar la rehabilitació “perquè tenim un parc immobiliari molt obsolet”, diu ella, i perquè “no és només una qüestió de sostenibilitat, és reconèixer que aquests edificis ja expliquen una història de la pròpia ciutat que val la pena conservar i actualitzar”, apunta ell.
Més activitats a la ciutat
El Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya (COAC) prepara una sèrie d'activitats pels mesos de setembre a desembre per apropar l'arquitectura a la ciutadania aprofitant l'empenta del congrés, explica l'arquitecte sabadellenc Francesc Camps, que apunta la voluntat de "parlar de l'ofici, el que fem i com ho fem". També es vol donar continuïtat a activitats iniciades amb motiu de la capitalitat de la cultura catalana, que el 2024 va recaure en Sabadell, i a la presentació del llibre de l'obra de l'arquitecte sabadellenc Jaume Bach, un acte que es va celebrar l'abril passat.
Francesc Camps remarca la importància d'aquestes activitats perquè "estem envoltats d'arquitectura, la patim i gaudim, ens ajuda a comunicar-nos amb el món interior i exterior. És l'escena de les nostres rutines, celebracions i ritus i està permanentment present. La paradoxa és que hi ha poc coneixement dels seus mecanismes per oferir-nos tot això i encara menys de què fem els arquitectes per aconseguir-ho".
De setembre a desembre el COAC ha preparat una agenda d'activitats que anirà desgranant a mesura que s'acostin. Comptarà amb visites guiades al setembre, coincidint amb la festa major. Dues propostes que ja es poden avançar són una visita comentada per conèixer la renaturalització del parc del Nord, la plaça d'Espanya i el parc de les Aigües; i una visita que comparar les dues escoles industrials: la vella i la nova, per veure com una mateixa finalitat (educativa) pot tenir arquitectures diferents. També es visitaran edificis públics i privats, i espai públic, entre altres propostes.
L'octubre serà el mes de conèixer l'expressió artística dels arquitectes amb una exposició al Casal Pere Quart. "L'expressió artística i la professió són dues característiques que sovint van juntes", assenyala Camps. A banda, es preveu una conferència per conèixer de primera mà com s'està duent a terme la rehabilitació de l'edifici modernista de la Fundació 1859 Caixa Sabadell al carrer de Gràcia, 17, liderada per l'arquitecta sabadellenca Núria Marcet.
El mes de novembre es dedicarà a la il·luminació dels edificis i a mostrar com la llum pot potenciar les seves característiques. I, el desembre i vinculat a Nadal, es faran tallers adreçats als infants.