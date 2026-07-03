L'hotel de Sant Pau de Riu-sec celebra l’aterratge a la ciutat: “Sabadell està de moda i ho estem aprofitant”

El nou hotel de Sant Pau de Riu-sec, el Holiday Inn Express & Suites ja és oficialment una realitat. L’establiment hoteler va celebrar ahir dijous la inauguració institucional, després d’entrar en funcionament el gener passat, en un acte que va reunir un centenar de persones, entre els quals, l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, el president de la Cambra de Comerç, Ramon Alberich, representants del món empresarial i econòmic de la ciutat, i clients.
El projecte està operat per Hotel Collection sota la marca internacional Holiday Inn Express & Suites, d'InterContinental Hotels Group (IHG), mentre que Europa Center n'és el propietari i promotor. Des de la propietat, es va destacar que el complex es basa en "un model d'hotel híbrid i flexible, apartaments de mitjana estada i una complementació d'usos amb restauració", amb una clara aposta per la sostenibilitat.
En paraules del director de l’establiment, Daniel García, va assegurar que “Sabadell està de moda i ho estem aprofitant: té una bona imatge i estem convençuts que molta gent voldrà allotjar-se en aquesta ciutat”. Així mateix, va aprofitar l’ocasió per posar en valor el talent humà de l’hotel, defensant que “tenim un equip molt jove, molt compromès i amb molta empenta”.
Per la seva banda, l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, va situar l’hotel com un exemple del model de desenvolupament econòmic que impulsa la ciutat. "No és només un hotel. És una manera d'entendre la ciutat. Volem que hi passin coses perquè Sabadell està de moda", va assegurar.
Farrés també va insistir que el turisme representa una oportunitat per a Sabadell, especialment el de negocis, però també el vinculat al patrimoni i a la proximitat amb Barcelona. "Si a Barcelona li va bé, a Sabadell també li va bé", va assegurar, tot expressant el desig que la ciutat continuï atraient noves inversions.
Més oferta a Sabadell
El promotor alemany Europa Center ha invertit més de 15 milions d’euros en el seu segon hotel a Espanya i ha generat una quinzena de nous llocs de treball. L’allotjament disposa de 130 habitacions (110 estàndards i 20 suites equipades amb cuina), repartides en cinc plantes. Alhora compta amb vuit carregadors per a la càrrega de vehicles elèctrics.