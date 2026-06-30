La Fundació Banc Sabadell reconeix dos investigadors en els àmbits de l'edició del genoma i l'energia neta

La Fundació Banc Sabadell ha reconegut el professor de recerca ICREA a la UPF, Marc Güell Cargol, amb el XXI Premi a la Investigació Biomèdica, i el professor de recerca a l'ICFO, Pelayo García de Arquer, amb el X Premi a les Ciències i l'Enginyeria. Amb aquests guardons, la Fundació Banc Sabadell "reafirma el seu compromís amb l'impuls del talent científic i la recerca d'excel·lència, destacant projectes capaços de donar resposta a alguns dels grans reptes actuals, com la transició energètica i el desenvolupament de noves teràpies biomèdiques", destaquen des de l'entitat en un comunicat.
El XXI Premi Fundació Banc Sabadell a la Investigació Biomèdica ha estat concedit a Marc Güell Cargol per les seves contribucions pioneres en biologia sintètica i en el desenvolupament de noves tecnologies d'enginyeria genètica. El jurat ha destacat que aquesta recerca permet "desenvolupar tecnologies transformadores d'edició genètica, teràpies basades en el microbioma i noves fonts segures d'òrgans per a trasplantament amb gran potencial d'impacte en la salut humana".
Güell ha estat un pioner a aprofitar la biologia per crear nous principis i tecnologies moleculars per avançar l'enginyeria basada en biologia, la qual cosa li ha permès crear noves tecnologies d'escriptura del genoma, el desenvolupament de teràpies basades en el microbioma i la generació de noves fonts segures d'òrgans per a trasplantament, obrint la porta a una nova generació de tractaments amb impacte directe en la salut humana. "És un moment molt dolç per a les biociències: existeix una maduresa tecnològica que ens permet afrontar grans reptes en salut. A més, tot apunta que aquesta tendència anirà a més. La convergència entre la IA i la biotecnologia ens està permetent fer un gran salt qualitatiu en el biodisseny", ha explicat Güell.
El X Premi Fundació Banc Sabadell a les Ciències i l'Enginyeria ha estat per a Pelayo García de Arquer per les seves contribucions científiques al desenvolupament de nanomaterials i punts quàntics per a optoelectrònica, així com al desenvolupament de tècniques d'electroquímica. El jurat ha destacat el seu "extraordinari impacte a la comunitat científica internacional i les seves aportacions en l'àmbit de la transferència tecnològica en àrees tan crítiques i socialment rellevants com la descarbonització" destacant la seva "visió, lideratge i capacitat per crear i dinamitzar equips multidisciplinaris".
La seva recerca, situada a la intersecció de la fotònica, la ciència de materials i l'enginyeria, ha impulsat noves tecnologies clau per a la descarbonització, des de cèl·lules solars d'alta eficiència fins a sistemes per a la conversió de CO2 en productes de valor industrial o la generació d'hidrogen verd. "El nostre dia a dia se centra a resoldre preguntes per entendre per què funcionen o no funcionen certs processos químics, i utilitzant aquesta informació intentar dissenyar materials que milloren aquestes transformacions químiques", explica García de Arquer.
Els Premis Fundació Banc Sabadell reconeixen anualment l'excel·lència d'investigadors joves les contribucions dels quals destaquen tant per la seva qualitat científica com pel seu potencial impacte social. "Tots dos guardonats comparteixen un tret diferencial: la seva capacitat per combinar recerca de frontera amb aplicacions reals a la indústria i la societat. Des de la lluita contra el canvi climàtic fins a la revolució de la medicina personalitzada, els seus treballs representen l'exemple del paper transformador de la ciència en el progrés econòmic i social", ha explicat Josep Oliu, president de Banc Sabadell i de la seva Fundació.