L’atur repunta a Sabadell després de quatre mesos a la baixa

La xifra de persones en situació d’atur ha tornat a créixer a Sabadell durant el mes de juliol i ha tallat en sec la tendència a la baixa dels quatre mesos anteriors. La ciutat ha tancat el mes amb 10.484 persones inscrites com a demandants d’ocupació, 193 més que al juny, fet que situa la taxa d’atur en el 9,21%, segons les dades del govern espanyol publicades aquest dimarts.
Malgrat aquest increment mensual, el balanç continua sent més favorable que el d’ara fa un any, ja que hi ha 172 persones menys a l’atur que el juliol del 2025, quan se'n comptabilitzaven 10.656. El comportament de Sabadell s’emmarca en la dinàmica registrada al conjunt del Vallès Occidental, on el juliol també ha comportat un augment de la desocupació després de diversos mesos de descensos.
La mateixa evolució s’ha produït a Catalunya. El nombre de persones inscrites a les oficines d’ocupació ha augmentat en 7.705 respecte del juny, fins a arribar a 314.874 aturats, un increment mensual del 2,5% que trenca la ratxa de reduccions iniciada al març. Tot i això, en comparació amb el juliol del 2025, l’atur continua baixant un 1,4%, amb 4.549 persones menys, i registra la xifra més baixa en un mes de juliol des del 2007. En paral·lel, el mercat laboral català continua mostrant fortalesa pel que fa a l’ocupació. Catalunya ha assolit un nou màxim històric amb 4.024.750 afiliats a la Seguretat Social, superant per segon mes consecutiu el llindar dels quatre milions de cotitzants.
Al conjunt de l’Estat, la Seguretat Social també ha registrat un nou rècord amb 22,5 milions d’afiliats, impulsat en part per l’increment dels treballadors estrangers després del procés extraordinari de regularització. Fins a finals de juliol, 46.839 persones regularitzades ja s’havien incorporat al mercat laboral a Catalunya, mentre que a Espanya la xifra ascendia a 262.475.