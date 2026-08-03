El PIB per sabadellenc creix un 23% des del 2019

El múscul econòmic de Sabadell guanya força, fins al punt de convertir-se en una de les poblacions de la comarca que lideren el creixement del producte interior brut (PIB) per habitant en el període 2019-2023. Segons les darreres dades de l’informe Flaix de la Indústria 2026, publicat recentment per l’Observatori del Consell Comarcal del Vallès Occidental, destaca l’evolució positiva de la ciutat, situant Sabadell (23%) entre les poblacions, juntament amb Badia del Vallès (+42,5%), Santa Perpètua de Mogoda (+30,7%) i Sant Quirze del Vallès (+29,3%), que han experimentat un millor comportament des de la prepandèmia fins al 2023.
Per darrere, la cocapital del Vallès Occidental, Terrassa (+8%), Sant Cugat del Vallès (+21,7%), Castellar del Vallès (+21,6%) i que la mitjana del conjunt de la comarca (+10%). L’informe Flaix de la Indústria 2026, elaborat per l’Observatori del Consell Comarcal del Vallès Occidental, mostra que només Badia del Vallès (+42,5%), Santa Perpètua de Mogoda (+30,7%) i Sant Quirze del Vallès (+29,3%) presenten una evolució més favorable que Sabadell. Per darrere queden municipis de pes econòmic com Castellar del Vallès (+21,6%), Cerdanyola del Vallès (+21%) o Viladecavalls (+18,1%), fet que evidencia la capacitat de recuperació de la capital vallesana en els darrers anys.
Alhora, en el mateix informe també es desprèn que Sabadell se situa en la quarta població del Vallès Occidental en concentrar prop del 10% de l’ocupació industrial de la comarca, per darrere de Barberà del Vallès, Rubí i Terrassa. Pel que fa a l’especialització industrial i en relació amb el 2024,Sabadell se situa al podi, amb una dinàmica positiva d’un +2,3%, només superat Montcada i Reixac (+5,8%) i Rubí (+3,1%).
En l’àmbit formatiu, la matrícula en famílies industrials al Vallès Occidental suma 4.122 alumnes i presenta una clara concentració territorial i sectorial. Per municipis, Sabadell concentra el volum més elevat, amb 1.593 matriculats, el 38,6% del total comarcal, seguit de Terrassa, amb 1.118 alumnes i el 27,1%, i Ripollet, amb 429 alumnes i el 10,4%. En l’ àmbit comarcal, i segons les dades del Consell Comarcal del Vallès Occidental, a finals de desembre de 2025, el nombre de persones desocupades que procedien de la indístria representaven el 12.7% (5.278 persones), amb una davallada del 4,6%.