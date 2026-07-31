ARA A PORTADA

Línia de finançament amb condicions preferents per als afectats pels incendis

Diners

Banc Sabadell impulsa la iniciativa, que inclou crèdits al 0% i sense comissions per a un termini de fins a cinc anys

  • Els incendis de Castella han calcinat desenes de cases -
Publicat el 31 de juliol de 2026 a les 12:44

Banc Sabadell ha posat en marxa una línia de finançament amb condicions preferents com a part d'un pla de mesures de suport per a totes les persones que s'estan veient afectades pels incendis que estan impactant en diversos punts del territori. Especialment, a Guadalajara, Madrid, Àvila, Castelló i Zamora durant les darreres hores. Aquesta iniciativa, que inclou crèdits al 0% i sense comissions per a un termini de fins a cinc anys, vol oferir un suport eficaç i ràpid a les famílies, autònoms, comerços i empreses de tots els sectors perquè disposin de finançament al més aviat possible amb l'objectiu d'obtenir liquiditat immediata per fer front a despeses urgents i reparar danys materials. L'entitat posa a disposició de les persones afectades la seva xarxa de professionals especialitzats i equips sectorials, amb capacitat per oferir solucions personalitzades en funció de les necessitats concretes de particulars, autònoms, comerços i empreses de qualsevol dimensió.

Per la seva banda, l'entitat afegeix que Sabadell Assegurances s'ha posat en contacte amb els clients potencialment afectats per oferir-los acompanyament i facilitar la gestió dels sinistres. La companyia ha activat procediments específics per accelerar la tramitació dels expedients i coordinar les mesures d'assistència necessàries en cada cas. A més, s'ha habilitat una línia telefònica específica (912 763 738) per donar suport als clients afectats, atendre consultes, orientar-los sobre els passos següents i ajudar-los a gestionar qualsevol incidència relacionada amb l'assegurança de la llar o del comerç.

Escull Diari de Sabadell com la teva font preferida de Google

Notícies recomenades