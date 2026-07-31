ARA A PORTADA
-
Sabadell Antonio Carballo, cap territorial del SEM: "Si no hi ha cap recurs a 10 o 15 minuts, no tenim problemes a mobilitzar l'helicòpter on faci falta" Sergi Gonzàlez Reginaldo
-
Sabadell Una nova generació de policies a Sabadell: "No hem de fer por. Abans de fotre un cop amb una destral, tenim la mediació" Albert Acín Serra
-
Sabadell Un nou restaurant aterra a l'Eix Macià i reobre un dels mòduls de restauració inactius Marta Ordóñez
-
Diners El BBVA supera els 6.000 milions de benefici net durant el primer semestre del 2026 Agències | Marc Béjar
-
Troben el jove que havia desaparegut dimecres a Sabadell
Sabadell
Els Mossos d'Esquadra han confirmat que el jove ha estat localitzat sa i estalvi