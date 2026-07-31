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Troben el jove que havia desaparegut dimecres a Sabadell

Sabadell

Els Mossos d'Esquadra han confirmat que el jove ha estat localitzat sa i estalvi

  • Cotxe dels Mossos amb el 112 visible
Publicat el 31 de juliol de 2026 a les 09:11

Els Mossos d'Esquadra han localitzat sa i estalvi el Rafael, el jove de 30 anys que havia desaparegut dimecres a Sabadell. El cos policial ho ha confirmat aquest divendres a través de les xarxes socials, on ha agraït la col·laboració ciutadana en la difusió de l'avís de recerca.

El dispositiu es va activar després que el jove, suposadament, marxés de casa durant la tarda de dimecres i no se'n tinguessin més notícies. Els Mossos havien fet una crida a la ciutadania perquè aportés qualsevol informació que pogués ajudar a trobar-lo. Amb la localització del Rafael, la recerca queda desactivada. Els Mossos no han facilitat més detalls sobre les circumstàncies en què ha estat trobat.

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