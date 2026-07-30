Un nou restaurant aterra a l'Eix Macià i reobre un dels mòduls de restauració inactius

L'Eix Macià continua sumant peces al seu rentat de cara. El Gallinero, el nou restaurant del grup Gonvil, responsable del conegut Canalla del Centre, ha obert les seves portes i s'instal·la al primer dels mòduls de restauració que torna a entrar en funcionament. L'obertura simbolitza també el renaixement d'uns espais que durant anys havien quedat sense activitat i que ara aspiren a convertir-se en un nou punt de trobada de la ciutat. Des de dilluns 27 de juliol, el local serveix esmorzars, vermuts, menús, tapes i sopars amb una premissa molt clara: cuina oberta tot el dia, els 365 dies de l'any. Però, sobretot, amb l'ou com a protagonista indiscutible de la carta.
"És encoratjador estar a l'Eix Macià, la ubicació és un dels elements que més valorem", explica Daniel González, director del grup Gonvil, que afronta amb il·lusió la nova aventura empresarial de la companyia. Per a González, arribar a l'Eix Macià era gairebé una obsessió. Després de consolidar dos establiments a Cerdanyola —l'Alaska i Ca l'Enric— i convertir el Canalla en un dels locals de referència del Centre de Sabadell, feia temps que buscava un espai en el segon gran eix comercial de la ciutat. "Després del Centre, l'Eix Macià és un dels pols comercials més importants de Sabadell", assegura.
Un "galliner" convertit en identitat
La idea del negoci va néixer gairebé per casualitat. Quan González va visitar el mòdul per primera vegada, el local li va semblar més petit del que imaginava. "Semblava un galliner!", recorda. Aquella primera impressió va acabar convertint-se en el concepte que dona personalitat al restaurant. Així va néixer El Gallinero, un establiment on la decoració recrea aquest univers –a mans de l'estudi 4 Cadires que ha dissenyat l'espai– i on els ous es converteixen en el fil conductor de la carta. "La nostra filosofia és molt semblant a la dels altres locals, però aquí donem molt protagonisme a l'ou, amb diferents plats", explica.
Per a González, la restauració és una llengua materna. Es va criar entre els fogons del bar Alaska de Cerdanyola, el negoci familiar, on els seus pares li van transmetre l'ofici des de ben petit. "He crescut a la cuina d'un restaurant. És el que sempre he viscut", resumeix. Ara, aquest background l'ha acabat portant fins a l'Eix Macià amb un nou establiment del grup Gonvil.
Una peça d'un engranatge encara incomplet
L'obertura del Gallinero reactiva un dels mòduls que durant molt de temps havien esperat un nou impuls. El restaurant ocupa un dels dos espais adjudicats en el mateix concurs públic que també va concedir l'explotació de l'embarcador. Malgrat aquest pas endavant, la transformació encara és parcial. Actualment només quatre dels vuit mòduls existents estan en funcionament. Un altre dels espais adjudicats continua en obres, davant dels Jutjats, mentre que l'Ajuntament preveia una segona fase de licitacions per trobar concessionaris per als mòduls restants, tots ells destinats també a activitats de restauració. Les concessions tindran una durada de deu anys i les obres d'adequació aniran a càrrec dels explotadors.
L'arribada del Gallinero s'emmarca en una transformació molt més àmplia de l'entorn de l'Eix Macià, on en els últims anys s'han anat acumulant inversions públiques i privades. La reconversió del Llac Center n'ha estat una de les operacions més evidents. L'antic edifici d'oficines és avui una residència d'estudiants, a la qual s'hi han sumat nous establiments comercials com Mercadona, Popeyes, Sanitas, una sala de bitlles i un espai de lleure infantil. A tot plegat s'hi afegeix el futur gran aparcament públic gratuït que l'Ajuntament està recondicionant a l'Eix Macià, amb una inversió de gairebé 1,7 milions d'euros i previsió d'entrada en funcionament a principis del 2027. En aquest context, El Gallinero es converteix en una nova peça d'un puzle que encara s'està completant. Una aposta gastronòmica que aspira a contribuir a donar una nova vida a un dels grans aparadors comercials de Sabadell.