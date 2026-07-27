El Corte Inglés prepara un nou pla estratègic amb més inversió en logística i tecnologia

El Corte Inglés afronta una nova etapa de creixement. La Junta General d'Accionistes, celebrada aquest divendres a Madrid, ha aprovat per unanimitat els comptes anuals, l'informe de gestió, l'informe de sostenibilitat i la resta de propostes elevades pel Consell d'Administració. La reunió també ha servit per ratificar el nomenament de Javier Catena com a conseller delegat i avançar les línies del nou pla estratègic que la companyia presentarà al setembre.
La presidenta del grup, Cristina Álvarez, ha explicat que el nou full de ruta preveu incrementar les inversions amb l'objectiu d'impulsar el creixement del negoci, reforçar la xarxa logística i accelerar la incorporació de noves tecnologies. Tot plegat, sense perdre de vista els tres eixos que, segons ha defensat, continuen diferenciant la companyia: l'atenció al client, la botiga física i la qualitat del producte. En la seva intervenció, Álvarez ha reivindicat el paper dels establiments com un espai d'experiències i de relació amb el client, alhora que ha remarcat el pes creixent del comerç electrònic. En aquest sentit, ha assegurat que la web i l'aplicació mòbil s'han consolidat com una de les principals vies de captació de nous clients i ha apostat per continuar millorant la personalització de l'experiència digital. Segons ha defensat, els establiments són "més que mai un espai d'experiències", on es produeix la interacció humana i on l'empresa té l'oportunitat de construir marca "més enllà d'una simple transacció econòmica". En paral·lel, la presidentaha assegurat que la pàgina web i l'aplicació mòbil "s'han convertit en la porta d'entrada de molts clients". Per aquest motiu, ha afirmat que la companyia continuarà impulsant aquests canals, millorant l'experiència digital i la personalització, ja que els considera "un dels nostres grans motors de creixement i de captació de nous clients".
La presidenta també ha avançat que el grup continuarà invertint en logística per millorar el servei a les botigues i reduir els terminis de lliurament, mentre que la intel·ligència artificial tindrà un paper cada vegada més rellevant per optimitzar la gestió dels estocs, anticipar les necessitats dels consumidors i personalitzar l'experiència de compra.
Benefici rècord i menys deute
La junta també ha fet balanç de l'exercici 2025, tancat el 28 de febrer de 2026, que el grup qualifica de "molt positiu". El Corte Inglés va tancar l'any amb uns ingressos globals de 17.247 milions d'euros i un increment del 2% de la xifra de negoci a superfície comparable. El segon semestre va registrar un comportament especialment favorable, amb un creixement del 2,2%.
Entre les diferents àrees de negoci, Viajes El Corte Inglés va augmentar la seva facturació un 3,1%, impulsada principalment pel segment vacacional. Financiera El Corte Inglés va obtenir un benefici net de 56 milions d'euros, un 10,7% més que l'any anterior, mentre que Seguros El Corte Inglés va elevar el seu resultat net fins als 75 milions d'euros, un 6,3% més. Pel que fa a la rendibilitat, l'Ebitda va créixer un 4,7% fins als 1.266 milions d'euros. El benefici net es va situar en 628 milions, un 22,8% superior al de l'exercici anterior, mentre que el benefici recurrent va arribar als 522 milions d'euros, un increment de l'11%.
Finalment, la companyia ha informat que ha reduït el seu deute financer net en 148 milions d'euros, situant el nivell d'endeutament en 1,3 vegades l'Ebitda, el més baix registrat en gairebé dues dècades.
Aquest resultat, segons la direcció, reforça la capacitat de l'empresa per afrontar el nou cicle inversor previst en el pla estratègic que es donarà a conèixer després de l'estiu.
__