El financer mexicà David Martínez redueix la seva participació al Banc Sabadell fins a l'1,9%

El financer mexicà David Martínez ha començat a reduir les seves participacions en el Banc Sabadell, passant de tenir el 3,495% del capital divendres, a un 1,937% actualment, segons consta en les dades de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
Martínez va ser l'únic membre del consell d'administració del Sabadell que va donar suport a l'opa del BBVA, que va acabar fracassant l'octubre de l'any passat. Arran d'això, va dimitir com a conseller dominical el mes de novembre, i ara comença la seva desinversió al banc. Aleshores, el financer mexicà va enviar una carta al president del banc, Josep Oliu, on assenyalava que durant els seus 12 anys a la companyia havia presenciat "una transformació" del banc i on expressava el seu "profund agraïment per l'èxit rotund" d'Oliu i la resta de l'equip. Actualment, els principals accionistes del Sabadell són Blackrock, amb el 8,3%, i Zurich, amb el 4,9%.
Després de l'opa fallida, el Sabadell ha afrontat canvis per iniciar una nova etapa amb el terrassenc Marc Armengol com a nou conseller delegat en substitució de César González-Bueno. Armengol va ser ratificat en el càrrec en la Junta General d'Accionistes de l'entitat bancària celebrada el passat mes de maig a Fira Sabadell.